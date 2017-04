ASF a modificat regulamentul privind autorizarea noilor membri de conducere din firmele de capital, asigurari si pensii private

Modificarile au fost aduse la interviul prevazut in ' Regulamentul nr.14/2015 privind autorizarea si aprobarea membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii cheie in cadrul entitatilor reglementate de ASF'.comisia de intervievare este stabilita nominal pentru fiecare interviu, prin decizia vicepresedintelui sectorului in care a fost depusa cererea de aprobare.este constituita din trei membri cu functii de conducere, din care doua persoane din sectorul de supraveghere financiara relevant si un membru din structurile organizatorice integrate, respectiv Directia Juridica sau Directia Strategie si Stabilitate Financiara.In cadrul interviului va fi evaluata respectarea criteriilor dePentru fiecare din cele doua criterii, intrebarile formulate sunt corelate cu aspectele avute in vedere pentru evaluare mentionate la art. 6 si 8 din Regulamentul nr.14/2015., este evaluat de catre fiecare Sector, prin Directia de Autorizare, pe baza documentelor depuse la dosar, a investigatiilor proprii in piata (in principal cercetarea surselor mass-media, consultarea altor autoritati nationale sau din alte state), dar si ca urmare a eventualelor discutii lamuritoare cu persoana in cauza., ci se fundamenteaza peConcluzia referitoare la indeplinirea cerintelor de eligibilitate a persoanei propuse de entitatea reglementata in vederea aprobarii, rezultata in urma analizei,Regulamentul nr.14/2015 este o actualizare a cadrului normativ national, aliniat la directivele europene si la ghidurile ESMA/EIOPA si a fost elaborat in deplina conformitate cu legislatia primara aferenta fiecarei entitati reglementate si cu legislatia secundara aplicabila in cadrul fiecarui sector de supraveghere financiara.Prevederile Regulamentului nr.14/2015 au fost elaborate in baza unei documentari aprofundate a celor mai relevante ghiduri, analize si prevederi din legislatia nationala si europeana emisa de alte autoritati si institutii financiare.Prin adoptarea acestui regulament a fost creat un regim unitar la nivel national cu privire la criteriile de eligibilitate pentru functiile de conducere si functiile cheie in cadrul entitatilor care presteaza servicii financiare. Prevederi similare acestui regulament se regasesc si in legislatia aplicabila institutiilor de credit inca din anul 2007.In acest context, documentele de referinta avute in vedere la adoptarea Regulamentului nr.14/2015 au fost Directiva 2004/39 (MIFID I) si Directiva 2013/36 (care sunt aplicabile atat institutiilor de credit, cat si societatilor de servicii de investitii financiare), Ghidul emis de EBA privind evaluarea adecvarii membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii cheie, ale carui prevederi se regasesc si in proiectul Ghidului comun ESMA/EBA cu privire la evaluarea adecvarii membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii cheie, conform Directivei 2013/36/EU si a Directivei 2014/65/EU. Directiva 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare a fost adoptata in 15 mai 2014 de catre