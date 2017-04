City Insurance critica ASF pentru aplicarea procedurii menite sa-i previna un posibil faliment

inlocuirea mecanismului de finantare specificat anterior, cu un imprumut subordonat in valoare de 50 milioane Euro, suma care se afla deja depusa in conturile societatii.

majorarea capitalului social prin atragerea unui nou investitor, agreat deja public de catre conducerea ASF, cu un aport in numerar de pana la 50 milioane Euro.



Dan Odobescu a fost trimis in judecata in stare de libertate in dosarul de coruptie ASF-Carpatica in aprilie 2014

"1. La data de 15 martie 2017, Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiara despre indeplinirea masurilor stabilite si aprobate de autoritate, inclusiv in ceea ce priveste aplicarea unui mecanism de finantare de 30 mil. Euro impusa prin deciziile Consiliului ASF ca necesar de finantare (aceasta masura a fost deja raportata ca indeplinita in cursul lunii decembrie 2016). Mentionam ca notificarea, ca si formula de finantare la care societatea a apelat, au fost validate de un auditor extern.2. Din dorinta de a depasi situatia creata si pentru a asigura conditiile optime necesare continuarii activitatii de asigurare-reasigurare, am informat ASF ca intelegem sa suplimentam operatiunile de capitalizare prin alte doua operatiuni financiare distincte si anume:3. Deciziile ASF care se refera la sanctionarea unor reprezentanti ai Societatii de Asigurare-Reasigurare City Insurance, cu aplicarea de amenzi si ridicarea autorizatiei de a indepli anumite functii, vizeaza persoane fizice, nu au legatura de cauzalitate directa cu activitatea societatii si pot fi contestate de cei in cauza. Nu putem sa nu remarcam mentionarea cu oarecare ostentatie a calitatii de 'cumnat' a uneia dintre persoanele vizate, ceea ce ne duce cu gandul ca se incearca platirea unor polite si sacrificarea intereselor unei societati de asigurare pentru ducerea unor razboaie personale. Cat este de justificata o astfel de conduita, ramane sa judece opinia publica"."a constatat neindeplinirea masurilor de redresare financiara, potrivit Legii nr.503/2004, pentru restabilirea situatiei financiare in cursul anului 2016, asumate de Adunarea Generala si Consiliului de Administratie al Societatii de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A., si a decis aplicarea dispozitiilor Legii nr.246/2015 privind redresarea si rezolutia asiguratorilor, incepand cu data emiterii Deciziei nr.463 din 04.04.2017.In continuare, conducerea societatii are obligatia realizarii unor masuri preluate din planul de redresare, la care se mai adauga actiuni de restabilire a fondurilor proprii eligibile care sa acopere cerintele de capital minim (MCR) si de solvabilitate (SCR), prin capitalizarea de catre un potential investitor, potrivit Memorandumului de intelegere cu Dr. Max Roessler.Pentru neindeplinirea planului de redresare, Consiliul ASF a hotarat retragerea autorizatiei de Presedinte al Consiliului de Administratie si de Director General domnului Dan Odobescu si sanctionarea cu amenda a acestuia, potrivit Deciziilor nr. 492/10.04.2017 si nr. 493/10.04.2017. Totodata, Consiliul ASF a decis sanctionarea cu amenda a domnului Cristian Pascale, in calitate de membru al CA al SAR City S.A., conform Deciziei nr. 494/10.04.2017.Impotriva deciziilor ASF pot fi formulate contestatii, fara ca executarea sanctiunilor sa fie suspendata pe durata solutionarii acestora".Luna trecuta, Misu Negritoiu, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), s-a intalnit cu dr. Max Roessler, investitor privat elvetian, care detine un portofoliu substantial de active in mai multe societati elvetiene, cu ocazia vizitei pe care acesta a facut-o in Romania in vederea finalizarii negocierilor de preluare a City Insurance.ASF a anuntat ca va acorda tot sprijinul pentru facilitarea tranzactiei. City Insurance, asigurator aflat in redresare financiara din aprilie 2016, detine o cota de piata de circa 9%, cu un portofoliu solid, mai ales pe segmentul RCA.





Dan Radu Rusanu, Corneliu Moldoveanu si Radu Soviani Foto: Hotnews

Dan Odobescu, cumnatul fostului premier Adrian Nastase, a preluat in vara anului 2015 functiile de director general si presedinte al Consiliului de Administratie al societatii de asigurari City Insurance, in urma demisiei lui Nicolae Musat. Dan Odobescu, care controleaza City Insurance prin intermediul Vivendi International SRL , a fost trimis in judecata in stare de libertate in dosarul de coruptie ASF-Carpatica, inca din luna aprilie 2014, dar procesul penal nu este finalizat, acesta beneficiind de prezumtia de nevinovatie.



Dan Odobescu este cumnatul fostului premier Adrian Nastase (sotia sa, Rodica Odobescu, fost director general al Tarom, este sora Danei Nastase). Acesta controleaza City Insurance prin intermediul unui SRL - Vivendi International, care detine 85,23023% din actiunile City Insurance.



Mai exact, actionarii City Insurance sunt:

- Vivendi International SRL - 85,23023%

- Musat Nicolae - 7.86947%

- 7 persoane fizice si 51 persoane juridice detin 6,9003%



In acelasi timp, actionarii Vivendi International SRL sunt:

- Dan Odobescu - 95%

- Florin Dima - 5%



In dosarul de coruptie ASF-Carpatica, Dan Odobescu a fost trimis in judecata, in stare de libertate, in luna aprilie 2014, sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si complicitate la folosirea influentei de catre o persoana care indeplineste o functie de conducere in cadrul unei persane juridice fara scop patrimonial, in scopul obtinerii pentru altul de foloase necuvenite.