ULTIMA ORA Compania NN, amendata de arbitrul pietei financiare cu 750.000 de lei, cea mai mare amenda din istoria ASF. Un control ASF va fi demarat si la BCR Pensii

"O sa trimitem un control si la BCR Pensii, dar acolo presedintele (n.a Radu Craciun) a vorbit in nume propriu, nu a informat membri si participanti. Este o chestie un pic diferita", a declarat Ion Giurescu.

"Azi vom declansa un control ca sa vedem daca si alte persoane din cadrul NN au fost implicate in aceasta actiune, urmand ca daca se constata si implicarea altora sa luam decizii", a spus vicepresedintele ASF.

Istoricul scandalului posibilei nationalizari a fondurilor de pensii private

Ion Giurescu, vicepresedinte ASF responsabil de sectorul pensiilor private: "Discutiile mele informale si cu Ministerul Finantelor si cu BNR si in ASF, discutii care au avut loc dupa declaratiile facute de Catalin Predoiu, nu duc la concluzia ca este posibil sa se nationalizeze pensiile. Am avut discutii astazi si cu cei din pensiile private, inclusiv cu sefa NN, Raluca Tintoiu, i-am lamurit si nu cred ca vor mai urma alte nemultumiri sau discutii legate de acest subiect. Mesajul pentru oameni este sa stea linistiti ca nu se va intampla nimic din ce se spune acum de pilonul II de pensii".

Consiliul ASF a decis joi sancionarea NN Pensii cu 750.000 de lei, respectiv 1% din capitalul social al societatii, avand in vedere circumstantele de afectare a increderii participantilor in sistemul de pensii private, a declarat joi Ion Giurescu, vicepresedinte ASF. Aceasta este cea mai mare amenda din istoria ASF, a spus acesta. Conducerea ASF a decis de asemenea si amendarea cu 100.000 de lei si retragerea autorizatiei de director general pentru Raluca Tintoiu, sefa NN Pensii si NN Asigurari de Viata. Un control va fi demarat si la BCR Pensii, al carui director general, Radu Craciun, a publicat pe blogul personal o opinie legata de pericolul nationalizarii pensiilor private.Intrebat daca decizia sanctionarii NN vine in urma declaratiilor lui Liviu Dragnea, care a solicitat, miercuri seara la Antena 3, sa ii sanctioneze foarte dur, Ion Giurescu a spus ca nu comenteaza declaratii politice si a precizat ca membrii Consiliului de Administratie al NN au fost audiati de ASF miercuri la pranz, inainte de declaratiile politice.Amenzile aplicate de ASF pot fi contestate atat de NN Pensii cat si de Raluca Tintoiu, directorul general al acestei companii."In cadrul sedintei de astazi, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a dezbatut situatia creata in piata pensiilor private ca urmare a interventiilor in spatiul public ale NN Pensii - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., care au facut referire la o asa zisa nationalizare a fondurilor de pensii private obligatorii (Pilonul II).Avand in vedere circumstantele create, de natura sa conduca la afectarea increderii participantilor in sistemul de pensii private din Romania, Consiliul ASF a decis sanctionarea societatii NN Pensii cu amenda contraventionala in cuantum de 1% din capitalul social al societatii, respectiv cu suma de 750.000 lei.De asemenea, a fost decisa sanctionarea cu retragerea autorizatiei doamnei Raluca Ioana Georgiana Tintoiu in calitate de Director General al societatii NN Pensii, precum si cu amenda contraventionala in suma de 100.000 lei.Una dintre prioritatile absolute ale ASF vizeaza urmarirea indeaproape a respectarii obligatiilor asumate de catre entitatile din pietele reglementate, pentru mentinerea stabilitatii, transparentei si a bunei functionari a acestora".Dupa ce prim-vicepresedintele PNL, Catalin Predoiu, a atentionat la inceputul acestei luni, ca 'in culisele Guvernului Grindeanu-Dragnea se discuta din ce in ce mai apasat de nationalizarea pensiilor private pentru a acoperi derapajele deficitului bugetar', ministrul Finantelor, Viorel Stefan, a reactionat: 'Aberatie!'. Sub presiunea mesajelor venite de la clienti, NN Pensii, cel mai mare fond de pensii private obligatorii din Romania, a transmis pe e-mail catre 300.000 de clienti o scrisoare in care-i indeamna sa urmareasca permanent ce se intampla cu pensia lor. Intrebat de HotNews.ro cum s-a ajuns aici, Catalin Predoiu a spus ca plecand de la ce a scris pe blogul sau Radu Craciun, director general al BCR Pensii, a inceput sa intrebe si o sursa din PSD i-a confirmat ca se discuta nationalizarea pilonului II.



Mesajul NN Pensii catre 300.000 de clienti pe fondul discutiilor privind o eventuala decizie de nationalizare a fondurilor de pensii private



NN Pensii, cel mai mare fond de pensii private obligatorii din Romania, care la sfarsitul anului trecut administra economiile a peste 1,92 de milioane de clienti, respectiv active in valoare de 11,5 miliarde de lei, a transmis in aceasta saptamana, pe fondul discutiilor publice privind posibila nationalizare a fondurilor de pensii private, o scrisoare de informare avand, printre altele, urmatoarele mesaje:



"In ultimele saptamani, au existat discutii in spatiul public, cu privire la o eventuala decizie de nationalizare a fondurilor de pensii private.

Drepturile tale de participant la Pilonul II pot fi influentate de decizii politice precum inghetarea valorii procentului din venitul brut aferent contributiei la fondul de pensii, blocarea partiala sau integrala a virarii acestei contributii sau nationalizarea sumelor acumulate pana acum in conturile viitorilor pensionari. De aceea, este important sa urmaresti permanent ce se intampla cu pensia ta si sa te implici activ in demersurile de economisire suplimentara pentru un trai decent la batranete.

Speram ca aceste detalii sa contribuie la o mai buna informare despre pensia ta viitoare.

In eventualitatea unor masuri care ar afecta pensia administrata privat, vom face toate demersurile posibile pentru a apara dreptul tau la proprietate asupra acestor bani.

De asemenea, prin canalele pe care le avem la dispozitie (site, mass-media, e-mail), te vom tine la curent cu informatiile ce pot avea impact asupra viitoarei tale pensii" se arata in scrisoarea NN Pensii (vezi documentul atasat).





Contactati de HotNews.ro, oficialii NN Pensii au precizat ca 'scrisoarea de informare (n.a vezi documentul atasat) a fost transmisa catre toti cei 300.000 de clienti care aveau inregistrata o adresa de email in baza de date, pe fondul declaratiilor din spatiul public.