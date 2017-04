Decizii publicate in Monitorul Oficial: Dan Odobescu, patronul City Insurance, a fost amendat cu 50.000 de lei de ASF

Dan Odobescu a fost trimis in judecata in stare de libertate in dosarul de coruptie ASF-Carpatica in aprilie 2014

se arata ca Dan Odobescu a fost sanctionat cusi cu retragerea aprobarii acordate de ASF pentru exercitarea calitatii de membru - presedinte al Consiliului de Administratie al societatii City Insurance.Societatea, care se afla in proces de redresare financiara pe baza de plan inca din aprilie 2016, nu a indeplinit o serie de masuri asumate in vederea restabilirii stabilitatii financiare."Din analiza stadiului de indeplinire a masurilor cuprinse in planul de redresare financiara aprobat prin Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 1.458 din 21.07.2016, precum si din raportul prezentat de catre asigurator prin Adresa nr. 1.446 din 13.03.2017 (..) rezulta ca au fost neindeplinite sau indeplinite in mod necorespunzator urmatoarele:(1) In ceea ce priveste interzicerea efectuarii de investitii in valori mobiliare si imobiliare, cu exceptia plasamentelor in depozite bancare, titluri de stat si certificate de trezorerie, conducerea administrativa a asiguratorului a convocat Comitetul de management al riscurilor pentru a amenda temporar politica de investitii, fara sa prezinte procesul verbal de sedinta.in data de 20.09.2016, emitentul s-a angajat neconditionat si irevocabil la emiterea a 300 de obligatiuni corporatiste, astfel nefiind respectata interdictia cu privire la efectuarea de investitii in valori mobiliare si imobiliare mentionata in decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara.Aplicarea necorespunzatoare a masurii prevazute la art. 5 lit. i) din Decizia ASF nr. 901 din 18.04.2016 constituie contraventie conform dispozitiilor art. 80 alin (1) lit. c) din Legea 503/2004 (..) coroborate cu prevederile art. 163 alin (1) lit. p) din Legea nr. 237/2015 (..)se constata ca organul de conducere administrativa nu a respectat interdictia, dupa cum urmeaza:a) expunerea totala inregistrata de societate in cursul anului 2015 a fost de 931.312 lei, din care 832.172 lei (Romania) si 99.140 lei (Grecia);b) expunerea totala inregistrata de societate in cursul anului 2016 este de 1.347.183 lei, din care 1.274.230 lei (Romania) si 72.953 lei (Grecia);c)(..)"., se arata ca Dan Odobescu a fost sanctionat cusi retragerea aprobarii acordate de ASF pentru exercitarea fucntiei de director general al societatii City Insurance.Printre motivele prezentate de ASF se numara faptul ca City Insurance nu si-a respectat masura din planul de redresare care viza optimizarea programului de reasigurare pentru minimizarea riscului de subscriere aferent politelor RCA. O alta masura nerespectata este aceea ca asiguratorul nu a recuperat creantele neincasate de la debitori diversi persoane fizice si juridice in proportiile asumate anterior, respectiv:"- in cazul debitorilor diversi persoane fizice, din planificarea de recuperare in proportie de 100% pana la data de 30 septembrie 2016, nu s-a realizat decat un procent de 22%, iar din planificarea de recuperare in proportie de 40% pana la data de 31 decembrie 2016 nu s-a realizat decat un procent de 15%;- in cazul debitorilor diversi persoane juridice, din planificarea de recuperare in proportie de 100% pana la data de 31 decembrie 2016 nu s-a realizat decat recuperarea unui procent de 49%.".Dan Odobescu poate contesta ambele decizii ASF in termen de 30 de zile de la data comunicarii acestora, insa contestatia nu suspenda, pe timpul solutionarii acesteia, executarea masurii sanctionatoare, se mai arata in documentele publicate in Monitorul Oficial., in calitate de membru al Consiliului de Administratie al City, insa deciziile care-l vizeaza pe acesta nu au fost publicate inca in Monitorul Oficial.





Dan Radu Rusanu, Corneliu Moldoveanu si Radu Soviani Foto: Hotnews

Dan Odobescu, cumnatul fostului premier Adrian Nastase, a preluat in vara anului 2015 functiile de director general si presedinte al Consiliului de Administratie al societatii de asigurari City Insurance, in urma demisiei lui Nicolae Musat. Dan Odobescu, care controleaza City Insurance prin intermediul Vivendi International SRL , a fost trimis in judecata in stare de libertate in dosarul de coruptie ASF-Carpatica, inca din luna aprilie 2014, dar procesul penal nu este finalizat, acesta beneficiind de prezumtia de nevinovatie.



Dan Odobescu este cumnatul fostului premier Adrian Nastase (sotia sa, Rodica Odobescu, fost director general al Tarom, este sora Danei Nastase). Acesta controleaza City Insurance prin intermediul unui SRL - Vivendi International, care detine 85,23023% din actiunile City Insurance.



Mai exact, actionarii City Insurance sunt:

- Vivendi International SRL - 85,23023%

- Musat Nicolae - 7.86947%

- 7 persoane fizice si 51 persoane juridice detin 6,9003%



In acelasi timp, actionarii Vivendi International SRL sunt:

- Dan Odobescu - 95%

- Florin Dima - 5%



In dosarul de coruptie ASF-Carpatica, Dan Odobescu a fost trimis in judecata, in stare de libertate, in luna aprilie 2014, sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si complicitate la folosirea influentei de catre o persoana care indeplineste o functie de conducere in cadrul unei persane juridice fara scop patrimonial, in scopul obtinerii pentru altul de foloase necuvenite.