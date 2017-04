Asirom VIG a platit anul trecut daune in valoare de 311 milioane lei, dupa ce a absorbit un procent semificativ de clienti RCA, in urma restructurarii pietei

"In 2016 am revenit pe profit si am crescut pe toate segmentele de asigurari, in pofida provocarilor din piata. Asirom VIG este cel mai vechi asigurator din Romania si ne-am asumat un angajament pe termen lung fata de clientii nostri. Ne concentram pe mentinerea stabilitatii si maximizarea profitabilitatii companiei, iar din acest motiv obiectivele noastre privesc dezvoltarea sanatoasa, echilibrarea portofoliului si satisfactia clientilor. Vom mentine evolutia pozitiva si in 2017 si vom continua sa fim un partener de incredere pentru clientii nostri, atat in acest an, cat si in anii urmatori", a declarat Juraj Lelkes, CEO Asirom VIG.

Ca urmare a cresterii semnificative a politelor si despagubirilor RCA (mai mult de dublu fata de 2015), Asirom VIG subliniaza ca a adoptat masuri de eficientizare a operatiunilor, in sensul ca si-a marit echipa specializata pe gestionarea dosarelor de daune auto cu 30% si a finalizat implementarea unui sistem informatic performant, ce a condus la cresterea eficientei si diminuarea timpului de raspuns.Rata de solvabilitate de 145%, conform Solvency II, inregistrata de Asirom VIG in 2016, reflecta soliditatea si stabilitatea companiei in cadrul sistemului de asigurari din Romania, precum si politica prudentiala a VIG. In plus, volumul total al activelor financiare a crescut anul trecut cu 42,5%, pana la 1,35 miliarde lei, de la 947,1 milioane lei in 2015.Volumul primelor de asigurari generale ale Asirom VIG a crescut cu 50% in 2016 fata de 2015, in timp ce asigurarile de viata au avansat cu 13%. La finalul anului trecut, portofoliul Asirom VIG era compus din asigurari generale - 89% si asigurari de viata - 11%. Totodata, politele de asigurare RCA au reprezentat 64% din totalul portofoliului.Asirom VIG are o cota de piata de 11.4%, cu trei puncte procentuale in crestere fata de 2015 si este a treia companie din piata de asigurari, potrivit datelor pe 2016 ale Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).Compania are o retea nationala de 138 de agentii, 1.900 de agenti activi si peste 300 de parteneri externi. Asirom VIG lucreaza la nivel national cu 532 de unitati reparatoare auto si 31 de corespondenti pentru daunele produse in afara Romaniei.Asirom face parte din Vienna Insurance Group (VIG), companie cu peste 190 de ani de experienta in domeniul financiar si lider pe piata asigurarilor, atat in Austria, cat si in Europa Centrala si de Est. VIG gestioneaza 50 de companii de asigurari din 25 de tari si are peste 24.000 de angajati.