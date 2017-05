ASF, despre amenda istorica de 750.000 lei aplicata NN Pensii: Pana in prezent, nu am primit o plangere prealabila din partea NN Pensii, societatea aflandu-se in interiorul termenului de contestatie

Ce s-a mai intamplat intre timp si de ce nu publica inca ASF decizia oficiala legata de aceste sanctiuni?

A finalizat ASF controalele la NN si BCR Pensii? Si daca da, cu ce rezultate?

"Nu am treaba cu declaratiile politice ale nimanui. Rolul meu nu este sa comentez asemenea lucruri. Vreau sa va spun ca, de ieri (n.a miercuri, 12 aprilie), inainte sa apara aceste declaratii, eu convocasem Consiliul de Administratie pentru a avea discutii pe acest subiect. L-am convocat in jurul pranzului", a declarat joi, 13 aprilie, Ion Giurescu.

"Consiliul de administratie al NN Pensii a avut astazi (n.a joi, 13 aprilie) o intalnire cu reprezentantii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), ulterior careia a luat la cunostinta din media despre masurile stabilite de autoritate in legatura cu mesajul de informare transmis de companie in data de 11 aprilie 2017 catre clientii care au declarat adresa de e-mail. Asteptam decizia oficiala a ASF si ne aratam toata deschiderea si colaborarea in demersurile ulterioare acesteia, urmand sa stabilim si sa le comunicam in cel mai scurt timp directiile de actiune ale NN Pensii".

In data de 13 aprilie, ASF a decis sa aplice a decis sanctionarea fondului de pensii private NN Pensii cu o amenda de 750.000 lei, reprezentand 1% din capitalul social al fondului, de 75 milioane lei, aceasta fiind cea mai mare amenda aplicata de ASF de la infiintare, din cauza mesajului trimis clientilor, legat de discutiile din spatiul public, cu privire la o eventuala decizie de nationalizare a fondurilor de pensii private.In acelasi timp, conducerea ASF a decis si amendarea cu 100.000 de lei si retragerea autorizatiei de director general pentru Raluca Tintoiu, sefa NN Pensii si NN Asigurari de Viata. Un control urma sa fie demarat si la BCR Pensii, al carui director general, Radu Craciun, a publicat pe blogul personal o opinie legata de pericolul nationalizarii pensiilor private."Deciziile de sanctionare emise de ASF in sectorul de pensii private nu se publica in Monitorul Oficial, Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, neprevazand astfel de obligatii pentru ASF.Pana in prezent, ASF nu a primit o plangere prealabila din partea NN Pensii, societatea aflandu-se in interiorul termenului de contestatie. Decizia de sanctionare a NN Pensii SAFPAP este executorie de la data implinirii termenului de 15 zile de la data comunicarii acesteia catre societate.ASF nu publica decizia de sanctionare cu amenda, NN Pensii SAFPAP aflandu-se in perioada in care are dreptul de a exercita caile de atac impotriva acesteia. Dupa expirarea perioadei de contestatie, vom publica decizia pe site-ul ASF",In conferinta de presa in care a anuntat sanctiunile pentru aceasta societatea, Ion Giurescu, vicepresedintele ASF si responsabil al sectorului de pensii private, a spus ca vor fi demarate controale atat la NN Pensii, cat si la BCR Pensii pentru a determina daca mai sunt si alte persoane care s-ar face vinovate de situatia creata."Aspectele privind initierea sau desfasurarea controalelor se afla in analiza structurilor de specialitate ale ASF",Termenul de depunere a unei contestatii din partea NN Pensii este de, de catre HotNews.ro, daca vor face o plangere, reprezentantii NN Pensii au declarat:Decizia amenzii de 750.000 de lei aplicata de ASF catre NN Pensii, cea mai mare din istoria autoritatii de supraveghere, a fost luata cu unanimitate de voturi, intr-o sedinta extraordinara, convocata joi, 13 aprilie, la care au participat, din considerente logistice, 7 din cei 8 membri ai Consiliului ASF, au precizat, in 18 aprilie, pentru HotNews.ro oficialii autoritatii.'Subiectul nu a fost pe ordinea de zi de miercuri si nici nu era posibil (interventia NN Pensii a aparut in public miercuri). Deciziile se iau pe baza unor analize din sector si incadrarea corespunzatoare in prevederile legislatiei in vigoare; aceasta analiza s-a facut miercuri dupa amiaza si joi dimineata', au mai precizat oficialii ASF, raspunzand unei solicitari HotNews.ro care a semnalat caca 'subiectul informarii transmise de NN ar fi fost ridicat si dezbatut, chiar daca nu era pe agenda, si la sedinta Consiliului ASF de miercuri, fara sa se ia nicio masura, Misu Negritoiu fiind unul dintre cei care nu ar fi vazut o problema majora in mesajul NN'.De cealalta parte, intrebati daca vor face o plangere, reprezentantii NN Pensii au declarat: 'inca analizam situatia'.in care a anuntat amenda istorica de 750.000 de lei aplicata NN, ca 'nu comenteaza declaratiile politice ale nimanui', intrebat fiind cum comenteaza faptul ca, dupa anuntul sanctiunilor aplicate de ASF,