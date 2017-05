Asiguratorii: Dupa sase luni de la plafonarea tarifelor RCA, numarul de accidente rutiere grave din Romania este in continuare unul ingrijorator

"Dupa sase luni de la plafonarea tarifelor RCA, numarul de accidente rutiere grave din Romania este in continuare unul ingrijorator. Siguranta rutiera este la acelasi nivel scazut, iar Romania este in continuare in topul tarilor din Uniunea Europeana in ceea ce priveste numarul de persoane decedate in accidente rutiere.Asa cum UNSAR a semnalat in nenumarate randuri, incepand cu luna septembrie 2016, plafonarea tarifelor RCA nu a rezolvat problemele sistemice ale segmentul RCA, ci doar a amanat asezarea pietei pe baze solide si predictibile.Pornind de la statisticile oficiale care arata atat numarul foarte mare de accidente rutiere, cat si severitatea in crestere a acestora, una dintre solutii identificate de industria de asigurari pentru stabilizarea pietei RCA este adoptarea masurilor care sa conduca la cresterea sigurantei rutiere in Romania.Cu toate acestea, prevederile Ordonantei de Urgenta 54/2016 privind asigurarea RCA nu incurajeaza comportamentul responsabil in trafic al soferilor, deoarece schimbarea sistemului bonus/malus a facut ca diferenta dintre pretul politei RCA pentru un client cu o conduita buna si unul cu daune (strict din aplicarea sistemului bonus/malus) sa nu fie mai mare de 15%.Conform datelor publicate de ASF, cea mai mare frecventa medie a daunei este inregistrata la nivelul camioanelor detinute de persoane juridice: unul din sase camioane produce in fiecare an un accident (date aferente perioadei 2013-2015). Astfel, o analiza facuta de UNSAR pe baza informatiilor aparute in presa arata ca primele patru luni ale anului 2017 au fost marcate de cel putin 16 de accidente foarte grave cauzate de vehicule de transport comercial, accidente soldate cu peste 60 de raniti si 16 de persoane decedate.Bineinteles, acestea reprezinta doar o parte dintre evenimentele intamplate in aceasta perioada, numarul real fiind mult mai mare.- 24 aprilie: O familie cu doi copii si soferul unui alt autoturism au murit intr-un accident dintre un TIR si doua autoturisme. Accidentul s-a produs din cauza exploziei unei anvelope a TIR-ului, care, conform informatiilor din presa, era veche si resapata. In plus, conform acelorasi informatii, soferul TIR-ului ramasese fara permis cu putin timp inaintea producerii accidentului.- 7 aprilie: Un sofer la o firma de transport si-a pierdut viata intr-un accident rutier petrecut in Franta, pe fondul oboselii accumulate. Conform informatiilor din presa, tanarul de doar 22 de ani, originar din Sebes, dormise doar doua ore in trei zile. Colegii soferului sustin ca dispecerul companiei nu i-a permis tanarului sa se odihneasca, desi acesta ii solicitase repetitiv acest lucru.- 28 martie: O persoana a murit in urma unui accident cauzat de soferul unui taxi.- 24 martie: Un copil de 4 ani a murit, dupa ce a fost lovit de soferul unui microbuz pe trecerea de pietoni. Copilul traversa strada pe trecerea de pietoni, la culoarea verde, si era insotit de tatal acestuia.- 21 martie: Doua persoane au murit si 8 persoane au fost ranite in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autocamion, un microbuz si un autoturism. Rezultatele prelimare ale anchetei au aratat ca vina producerii accidentului a fost a tirului care a intrat pe contrasens.- 17 martie: O persoana si-a pierdut viata in urma unui accident in care au fost implicate un autotren si doua autoturisme.- 23 februarie: 9 copii au ajuns la spital dupa ce un microbuz scolar s-a izbit de un autoturism.- 20 februarie: O persoana a fost ranita grav dupa coliziunea dintre un camion, un tir si un autoturism. Barbatul care conducea camionul nu a pastrat distanta regulamentara fata de autoturismul care circula in fata sa, intrand in coliziune cu acesta.- 8 februarie: O persoana si-a pierdut viata dupa ce un TIR s-a ciocnit frontal cu un autoturism.- 3 februarie: 16 persoane au fost ranite dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu un camion. S-a instalat planul rosu de interventie.- 30 ianuarie: O persoana a murit in urma unui accident in care au fost implicate un autoturism si un TIR.- 28 ianuarie: 5 persoane ranite in urma unui accident in lant, in care au fost implicate un microbuz si doua autoturisme.- 15 ianuarie: O persoana a murit si mai multe persoane au fost ranite in urma unui accident violent intre un TIR si un microbuz.- 9 ianuarie: 8 persoane ranite in urma unui accident rutier in care a fost implicat un microbuz condus de un tanar de 24 de ani.- 7 ianuarie: Opt persoane au fost ranite, dupa ce microbuzul in care calatoreau au ajuns in sant din cauza ca soferul nu a adaptat viteza la conditiile de carosabil acoperit cu zapada.- 4 ianuarie: Doua persoane au murit si patru au fost ranite in urma unui accident grav de circulatie: autoturismul a fost lovit din spate de un microbuz cu pasageri si proiectat in afara drumului.In plus, incalcarile prevederilor legale de catre unele companii de transport din Romania conduc constant la tragedii, atat pe sosele din tara, cat si din afara granitelor. De la nerespectarea timpilor de odihna, la viteza excesiva sau nerespectarea termenelor de realizare a inspectiilor tehnice periodice, practicile de acest fel aduc prejudicii majore intregii societati, punand in pericol vietile propriilor soferi si ale celorlalti participanti la trafic. In plus, acest tip de comportament in trafic afecteaza reputatia companiilor de transport care isi desfasoara afacerile in mod responsabil si, din punctul de vedere al industriei de asigurari, duc la cresteri constante ale despagubirilor acordate in urma accidentelor, cu impact direct in pretul politei de asigurare RCA.UNSAR considera ca, avand in vedere implicatiile sociale majore, reducerea numarului de accidente trebuie sa fie o responsabilitate a tuturor actorilor implicati si isi reitereaza deschiderea ca, impreuna cu autoritatile, transportatorii, cat si cu toate celelalte parti implicate, sa conlucreze pentru identificarea solutiilor viabile si sustenabile in vederea cresterii nivelului sigurantei in trafic".Infiintata in 1994, UNSAR - Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania reprezinta 20 de companii de profil, care detin o pondere de peste 90% din piata locala de asigurari. Din anul 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al federatiei asiguratorilor si reasiguratorilor europeni - Insurance Europe.