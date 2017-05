Misu Negritoiu, presedintele ASF, despre revocarea sa: Procedura de revocare mi se pare din Balta Brailei, pentru ca nu respecta legea/Prefer sa ies scos de politicieni, decat scos de DNA

Declaratiile lui Misu Negritoiu, intrebat despre propunerea revocarii sale:

Plenul Parlamentului voteaza joi, 11 mai, revocarea lui Misu Negritoiu din functia de presedinte ASF

"Nici astazi nu inteleg si nu mi s-au adus la cunostinta motivele revocarii mele, iar procedura de revocare mi se pare din Balta Brailei, pentru ca nu respecta legea", a declarat miercuri Misu Negritoiu, presedintele ASF legat de revocarea sa. 'Eu cred ca mi-am indeplinit mandatul si obiectivele. Eu am venit la ASF cu o misiune clara si cu sprijin politic clar. Din pacate dintre cei care mi-au dat sprijinul politic nu a mai ramas decat unul - presedintele Senatului. (n.a Calin Popescu Tariceanu). Nu mi-am imaginat ca voi sta 3 ani. Prefer sa ies scos de politicieni decat scos de DNA. Ma duc linistit ca mi-am facut treaba.", a spus Negritoiu."In primul rand. Nici astazi nu inteleg si nu mi s-au adus la cunostinta motivele revocarii. Nu am avut nicio discutie cu nicio comisie, presedinte de Camera sau altceva ca sa inteleg de ce sunt revocat si ce mi se reproseaza.In al doilea rand. Procedura de revocare mi se pare din balta Brailei, pentru ca nu respecta legea. Patronatele organizeaza mitinguri in locul sindicatelor. Legea spune in mod clar in ce conditii pot sa fie revocati membrii Consiliului - art. 9. (..) . Avem interpretari diferite cu privire la supravegherea financiara si sustinerea intreprinzatorilor romani in inginerii financiare. Orice hotarare se va lua (n.a in sensul revocarii) este ilegala si contestabila. Daca cineva o va contesta la CUrtea Constitutionala sunt convins ca o astfel de hotarare va fi respinsa si nu ar fi prima. De altfel toate deciziile de revocare facute pana acum la CCR au fost infirmate. Alte decizii de revocare nu au fost insa sesizate la CCR. Nu m-ar mira ca nici in cazul meu sa nu fie sesizata Curtea Constitutionala si decizia de revocare sa ramana valabila.Votul in Plen este unul politic. Te duci sa votezi cand stii ca iese, nu ca nu iese. (..) Raportul (n.a. raportul Comisiilor parlamentare, din octombrie 2016, pentru revocarea lui Negritoiu din functie) are o problema de fond pentru ca legea romana protejeaza independenta ASF si concentreaza responsabilitatea tuturor membrilor. Ca forma, sunt 4 Comisii care au luat o hotarare fara sa ma intrebe. Aceste Comisii nu mai exista si raportul nu a fost revalidat de actualele Comisii parlamentare. (..)Nu cred ca vor sa puna pe cineva anume, dimpotriva cred ca au problema cu cine vor pune aici. Dpdv personal eu cred ca mi-am indeplinit mandatul si obiectivele. Eu am venit cu o misiune clara si cu sprijin politic clar, din pacate dintre cei care mi-au dat sprijinul politic nu a mai ramas decat unul - presedintele Senatului. Nu mi-am imaginat ca voi sta 3 ani zile. Prefer sa ies scos de politicieni, decat scos de DNA. Ma duc linistit ca mi-am facut treaba. Uitati-va la raportul de tara - este clar presiune politica. Ceea ce am facut a creat animozitati, plecand de la cei peste 1500 de oameni care au plecat de aici, de la cei peste 20 de oameni care voiau salarii compensatorii si nu le-am dat, de la situatia din piata si masurile luate in piata".Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, in 27 aprilie, ca s-a inteles cu presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, asupra faptului ca Misu Negritoiu trebuie demis cat mai repede de la conducerea ASF, deoarece aceasta este o institutie importanta care nu trebuie sa functioneze ca si cum ar fi "mosia" unuia sau unora, potrivit News.ro.Si liderul PNL raluca Turcan declara ca Misu Negritoiu trebuie demis de la ASF pentru ca decizia la nivelul institutiei pe care acesta o conduce a fost "contaminata politic" de PSD si ca amendarea companiei NN a fost executata la ordinul politic dat in vazul tuturor de la televizor de Liviu Dragnea.Biroul Permanent al Senatului a transmis in 18 aprilie Birourilor Permanente Reunite raportul comisiilor economice si de buget ale Camerei Deputatilor si Senatului privind revocarea din functie a sefului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Misu Negritoiu, din cauza modului in care ASF a gestionat criza de pe piata RCA din 2016.Potrivit raportului din octombrie 2016, Misu Negritoiu nu mai indeplineste conditiile prevazute in legea de functionare a ASF, motiv pentru care comisiile parlamentare au hotarat, cu majoritate de voturi (o abtinere si un vot neexprimat al unui parlamentar aflat in conflict de interese) sa inainteze plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului propunerea de revocare a lui Negritoiu din functia de presedinte al ASF, membru executiv al Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara.De asemenea, in luna aprilie, ASF a decis sanctionarea fondului de pensii private NN Pensii cu o amenda de 750.000 lei, reprezentand 1% din capitalul social al fondului, de 75 milioane lei, aceasta fiind cea mai mare amenda aplicata de ASF de la infiintare, si a decis retragerea autorizatiei directorului general Raluca Tintoiu, din cauza mesajului trimis clientilor, legat de nationalizarea fondurilor de pensii private.Misu Negritoiu a ajuns presedinte al ASF la 1 aprilie 2014, cu sprijinul PSD, care a votat masiv in Parlament numirea sa. Negritoiu a venit la conducerea ASF in locul lui Dan Radu Rusanu, care si-a dat demisia de la sefia autoritatii din arestul politiei, in martie 2014, in conditiile in care era arestat pentru 30 de zile in dosarul Carpatica - ASF.