Misu Negritoiu, seful ASF, despre perioada ulterioara plafonarii tarifelor RCA: Exclud o crestere exploziva a preturilor RCA

"Tarifele noastre de referinta asa cum le avem simulate sunt sub tarifele maximale, dar peste tarifele efective din cauza cresterii daunalitatii", a spus Negritoiu.

Detalii ASF privind piata RCA si masurile ce vor fi luate dupa sfarsitul perioadei de plafonare a tarifelor RCA:

Reglementarea categoriilor de riscuri ridicate

Norma privind metodologia calcularii tarifelor de referinta

Tarifele de referinta

Amendamente la Norma nr. 39/2016 (RCA)

De asemenea, se mai au in vedere in aceasta privinta si alte propuneri, precum:

Revizuirea sistemului bonus-malus

Constituirea de asociatii/societati de asigurare mutuale (prevazute in Legea asigurarilor)

Realizarea unui Ghid de protectie a consumatorului

Datele prezentate miercuri de ASF arata cape categoriile decare au avut si cele mai multe victime, siPe de alta parte, Misu Negritoiu a precizat miercuri ca din datele ASF '" si ca "in tarifele maximale exista spatiu suficient de ajustare, daca este cazul, si singurele exceptii sunt situatiile cu risc ridicat".Negritoiu a mai spus caGuvernul a aprobat anul trecut, la presiunile patronatelor din transportul rutier, o Ordonanta de Urgenta (OUG) care impune inghetarea preturilor RCA pentru sase luni, prin fixarea unor preturi maxime de catre ASF.Perioada de plafonare a inceput in 18 noiembrie 2016 siSeful ASF a precizat ca autoritatea pe care o conduce a calculat deja tarifele de referinta, care vor fi sub cele maximale, dar peste tarifele efective platite de asigurati.Inghetarea politelor RCA a fost salutata de transportatori, dar criticata de companiile de asigurari active pe segmentul RCA, care se plang ca inregistreaza pierderi si cer revenirea la tarife libere."Piata politelor auto obligatorii (RCA) a atins, la sfarsitul primului trimestru al anului 2017, valoarea de 1,06 miliarde lei, nivel similar cu cel consemnat in aceeasi perioada a anului trecut (1,07 miliarde lei).In perioada analizata, pe ansamblul intregii piete, prima medie RCA anualizata a scazut cu aproximativ 3%, comparativ cu intervalul similar al anului precedent, atingand valoarea de 727 lei. Pentru persoane fizice, prima medie anualizata a fost de 533 lei, in timp ce pentru persoane juridice aceasta a ajuns la 1.340 de lei.Numarul contractelor anuale a ajuns, in primele trei luni ale anului, la 1,46 milioane unitati, fata de 1,44 milioane in trimestrul I al anului 2016, cea mai mare pondere fiind reprezentata de politele cu o valabilitate de 6 luni. Totodata, analiza datelor preliminare raportate de societatile de asigurare releva faptul ca ponderea politelor cu durata pe o luna a crescut de la 6,46% la 14,37%.Dauna medie RCA platita pentru vatamari corporale, in primul trimestru din 2017, a crescut cu 48%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce pentru pagube materiale a scazut cu 3%. De asemenea, rata combinata a scazut pentru prima data sub pragul de 100%, ajungand la 97%, in scadere de la 106%, nivel consemnat in primele trei luni ale anului 2016.In acelasi timp se observa o concentrare semnificativa la nivelul cotei de piata a asiguratorilor din top, astfel incat primele doua societati concentreaza circa 60% din portofoliul RCA din Romania.Pe agenda de astazi a Consiliului ASF s-a aflat si subiectul pachetului de masuri pentru stabilizarea in continuare a pietei RCA: