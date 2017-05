Cornel Coca Constantinescu, avizat favorabil pentru functia de vicepresedinte ASF

Prim-vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, Cornel Coca Constantinescu, a fost avizat favorabil, luni, de comisiile parlamentare reunite de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului, pentru functia de vicepresedinte al ASF, informeaza Agerpres. Cornel Coca Constantinescu a fost votat in unanimitate pentru acest post. Functia de vicepresedinte ASF pe sectorul asigurari reasigurari era libera din luna octombrie 2016, in urma demisiei lui Marius Vorniceanu.

Pentru functia de vicepresedinte al ASF s-au inregistrat patru candidaturi, insa doua au fost retrase.Plenul reunit al Parlamentului urmeaza sa se pronunte asupra raportului favorabil al comisiilor de specialitate.Potrivit Profit.ro , alaturi de Constantinescu, pe listele deputatilor si senatorilor din comisii au mai figurat Calin Rangu, directorul Directiei Relatii cu Publicul, Petitii si Educatie Financiara (fost directie Protectia Consumatorilor) din ASF, Paul Mitroi, directorul Directiei Autorizare Reglementare din sectorul asigurari al ASF, Raducu Petrescu, directorul directiei juridice din ASF, dar si un fost bancher, Florin Bolchis, fara legaturi cu piata asigurarilor, despre care nu se cunosc, deocamdata, foarte multe lucruri.Bolchis nu s-a mai prezentat la audieri fiind descalificat ca neindeplinind criteriile impuse de lege membrilor consiliului ASF. Paul Mitroi a informat comisia ca isi retrage candidatura. Raducu Petrescu a declarat, la randul sau, ca s-a gandit sa isi retraga candidatura "avand in vedere cu cine concureaza". El si-a sustinut, pana la urma, candidatura.Si Calin Rangu a anuntat ca se retrage. "Toate succesele noastre au fost comune. Am lucrat cu domnul Constantinescu", a spus Rangu citat de Profit.ro. Saptamana trecuta , parlamentarii au votat in unanimitate - 238 voturi "pentru" - revocarea din functia de presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara a lui Misu Negritoiu, dupa scandalul cu fondul de pensii private NN de luna trecuta. Propunerea de revocare a lu Negritoiu dateaza din octombrie 2016, cand a fost intocmit un raport legat de modul in care a fost gestionata criza RCA din 2016.