Asiguratorii: Noua lege RCA prezinta in continuare riscuri majore pentru piata de asigurari

Uniunea Asiguratorilor (UNSAR) a salutat miercuri adoptarea noii legi RCA, subliniind insa ca actul normativ trimis spre promulgare Presedintiei prezinta in continuare riscuri majore pentru piata de asigurari. Principala critica pe care UNSAR o aduce este limitarea cheltuielilor de administrare si de vanzare, inclusiv taxe ale companiilor de asigurare la 25%, limitare prin care principiul plafonarii este mentinut, o situatie nemaiintalnita la nivelul UE. Orice plafonare, fie ca vorbim de un nivel de 25%, fie ca vorbim de un nivel de 90%, incalca Directivele europene in domeniu, riscand in continuare infringementul pentru Romania, sustin asiguratorii."UNSAR saluta adoptarea proiectului de lege RCA de catre Parlamentul Romaniei, moment care pune capat unei perioade in care piata de asigurari RCA a functionat defectuos si ale carei urmari nu vor putea fi cuantificate mai devreme de un an, tinand cont de specificul acestei linii de business. In acelasi timp, desi scopul declarat al acestui demers legislativ a fost de a stabiliza piata si de a-i asigura functionarea optima, o serie de prevederi ale legii sunt contrare acestui obiectiv.La nivel european, legile care reglementeaza domeniul asigurarii RCA sunt elaborate la nivel de principii, iar aspectele tehnice sunt detaliate in legislatia secundara, prin normele elaborate de autoritatea de reglementare, insa in acest moment avem de-a face cu un proiect de lege stufos, care tinde sa suprareglementeze piata. Mai mult, sunt atinse aspecte care tin de modul de functionare a altor industrii - industria service-urilor auto si industria de transporturi.In ceea ce priveste esenta legii, principala critica pe care UNSAR o aduce este limitarea cheltuielilor de administrare si de vanzare, inclusiv taxe ale companiilor de asigurare la 25%. Prin aceasta formulare a articolului de lege, principiul plafonarii este mentinut, o situatie nemaiintalnita la nivelul Uniunii Europene, unde cheltuielile de adminstrare cad in sarcina fiecarui asigurator, principiile concurentei ducand la ajustarea acestora in mod natural, asa cum a fost de fapt si cazul pietei din Romania in ultimii ani. Asa cum UNSAR a enuntat deja in nenumarate randuri, orice plafonare, fie ca vorbim de un nivel de 25%, fie ca vorbim de un nivel de 90%, incalca Directivele europene in domeniu, riscand in continuare infringementul pentru Romania. Mai mult decat atat, prevederea nu aduce beneficii reale pentru niciuna dintre partile implicate, deoarece pune presiune asupra calitatii serviciilor oferite si este extrem de dependenta de alte costuri asupra carora asiguratorii nu detin niciun control.In plus, in momentul in care a fost stabilit acest cuantum, nu a fost luat in calcul faptul ca o parte importanta a acestui procent, aproximativ o treime, o reprezinta contributiile obligatorii, stabilite prin lege, pe care companiile de asigurare le platesc catre ASF, Fondul de Garantare a Asiguratilor, Fondul de Rezolutie sau Biroul Asiguratorilor Auto din Romania, reprezentand in special contributii pentru protectia pagubitilor.O alta prevedere care va duce la o crestere necontrolata a nivelului daunelor platite de societatile de asigurare, care se vor reflecta direct in prime, este modul in care se va realiza despagubirea pentru reparatia autovehiculelor avariate. Desi in acest moment este cunoscut faptul ca pe piata sunt service-uri auto care practica preturi pentru manopera si piese mult peste costul oferit de reprezentantele oficiale ale marcilor auto, legea, asa cum a fost votata de catre Parlament, prevede ca justificarea costurilor pentru reparatia unui autovehicul poate fi facuta atat prin sisteme de evaluare specializate, cat si prin documente emise in baza legii. Pe de o parte, sistemele de specialitate mentionate si-au dovedit deja utilitatea in practica si sunt utilizate deja atat de service-uri, cat si de asiguratori in mod frecvent pentru politele RCA si Casco. Pe de alta parte, o formulare ambigua cum este ¬documente emise in baza legii¬ ofera o bresa prin care reparatori de rea credinta pot factura mult peste pretul pietei pentru reparatia unei masini, abunzand practic de faptul ca dauna este acoperita de un asigurator, si fara ca legislatia sa ii impuna cerinte stricte in ceea ce priveste justificarea acestor facturi.Consideram aceasta prevedere paradoxala, tinand cont de faptul ca legiuitorii au luat in calcul nevoia pietei de predictibilitate in ceea ce priveste daunele, introducand in lege sistemul tabelar pentru reglementarea despagubirilor pentru daune morale asociate vatamarilor corporale. Scopul introducerii in lege a acestui sistem cu puncte traumatologice realizat de specialisti in medicina legala, asa cum a fost adoptat de catre Parlament, a fost in primul rand asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru persoanele prejudiciate, acesta avand un efect direct in scaderea costurilor legate de instrumentarea daunelor si a costurilor de reasigurare, reducand presiunea exercitata in acest moment asupra primelor RCA.Nu in ultimul rand, este imperativ ca tarifele de referinta prevazute in acest act normativ sa nu dea nastere, in cele din urma, prin intermediul legislatiei secundare, unei noi forme de plafonare a tarifelor RCA care ar conduce la destabilizarea acestui segment pe termen lung si cu efecte imprevizibile.Avand in vedere aspectele mentionate, UNSAR considera ca, in forma adoptata, noua lege raspunde doar partial obiectivelor asumate la inceputul acestui demers legislativ, si anume acela de maturizare a pietei si conferirea de sustenabilitate. Astfel, o reevaluare a unora dintre prevederile cuprinse in lege se impune, cu siguranta, in perioada urmatoare. In acest sens, UNSAR isi exprima disponibilitatea pentru dialog si o colaborare constructiva, care sa ajute la crearea unui cadru echitabil si sustenabil pentru toate partile implicate."Camera Deputatilor, for decizional, a adoptat, marti, cu 226 voturi ''pentru'', 25 ''impotriva'' si 4 abtineri, proiectul de lege privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie, informeaza Agerpres. Actul normativ prevede, printre altele, cum se vor calcula tarifele de referinta la RCA - prima de asigurare cu caracter orientativ determinata pe baza datelor statistice de la nivelul pietei de asigurari RCA - in conditiile in care perioada de plafonare a preturilor RCA va expira in data de 18 mai. Proiectul de lege a fost trimis spre promulgare Presedintiei.