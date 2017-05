Cum arata tarifele de referinta la RCA care vor intra in vigoare vineri, 19 mai: Pentru ca asiguratorii sa vinda peste aceste tarife ar trebui sa vina cu argumente foarte solide

"Acest lucru arata ca tarifele de prima maxima nu au fost tarife mici. In mare parte asiguratorii au vandut polite RCA sub tariful maxim si de aceea tariful de referinta este sub tariful de prima maxim. Aceste tarife sunt doar repere. Pentru a vinde peste aceste tarife, asiguratorii ar trebui sa vina cu argumente foarte solide. Nu cred ca exista motive intemeiate pentru a avea o explozie de preturi. Daca vor face aceasta eu ii astept sa vina sa ofere argumente", a spus prim-vicepresedintele ASF.

Cum stii ca esti un client RCA cu risc ridicat?

Detalii din comunicatul ASF cu exemple privind tarifele de referinta:

Oficialul ASF a oferit cateva exemple pentru din care reiese ca tarifele de referinta vor fi in general mai mici decat tarifele maxime aplicate pana acum in urma plafonarii tarifelor RCA.Exista insa si categorii de asigurati care se pot astepta la cresteri de preturi. Este vorba de categoria asiguratilor cu risc ridicat, o categorie definita si in noua lege RCA adoptata marti de Parlament.Clientul cu risc ridicat este acela care primeste o oferta de asigurare la un nivel de N ori peste tariful de referinta. Acest factor 'N' urmeaza sa fie determinat de ASF, iar cu acest tarif ridicat clientul va merge la Biroul auto roman care va repartiza clientul la un tarif mai scazut decat cel ofertat.Potrivit oficialului ASF, in momentul in care un client primesteva sti ca este client cu risc ridicat.Cornel Coca Constantinescu a precizat ca pana acum asiguratorii nu puteau sa respinga de la incheierea unei polite RCA un asigurat cu risc ridicat decat prin impunerea unui pret foarte ridicat. Prin noua lege RCA, adoptata marti de Parlament, prim vicepresedintele ASF a explicat faptul ca s-a creatUn client cu rosc ridicat se poate adresa Biroului auto (BAAR), ai carui membri sunt asiguratori RCA, i se va calcula un nou tarif de prima care ar trebui sa fie la nivelul tarifului de referinta plus facotul 'N' si va fi distribuit la unul dintre asiguratorii BAAR, in functie de cota de piata detinuta. Mai precis,"Tarifele de referinta au un caracter orientativ si sunt calculate pe baza datelor cu privire la polite (perioada 2012-2016) si la daune (perioada 2010-2016), furnizate de asiguratorii autorizati sa practice RCA la data 31.12.2016.Tarifele de referinta sunt structurate in functie de: categoriile de vehicule (autoturisme, autovehicule transport marfa, autovehicule transport persoane etc.), de tipul asiguratului (persoana juridica/persoana fizica) si de caracteristicile tehnice (capacitatea cilindrica sau puterea, masa maxima autorizata, numarul de locuri) in functie de categoria vehiculului.Astfel,ce detin un autoturism cu capacitatea cilindrica cuprinsa intre 1.201 si 1.400 cmc,, stabilit pentru aceasta categorie, de 610 lei.ce detin un autoturism cu capacitate cilindrica intre 1.401 si 1.600 cmc, tariful de referinta este 957 de lei, fata de un tarif de prima maxim de 992 lei (-4%).cu masa de peste 16 tone, tariful de referinta este 7.314 lei, mai mic cu 3% fata de tariful de prima maxim stabilit pentru aceasta categorie (7.534 lei).Pentru autovehiculele destinate transportului de persoane detinute atat de persoane fizice, cat si juridice, cu o capacitate mai mare de 40 de locuri, tariful de referinta are valoarea de 5.616 lei, cu 15% mai putin decat tariful de prima maxim care se aplica acestei categorii (6.600 lei).Datele statistice utilizate in calculul tarifului de prima de referinta nu arata deviatii semnificative in daunalitate, la nivel de piata, comparativ cu datele statistice din anii anteriori, prin urmare nu exista premise de crestere a tarifelor pentru politele RCA."