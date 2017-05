66 de litigii, cele mai multe aferente politelor RCA, au fost solutionate prin conciliere de ASF, suma obtinuta in favoarea consumatorilor depasind 500.000 de lei 

Procedura de solutionare prin propunerea unei solutii - solutionarea unui litigiu sub supravegherea si indrumarea unui conciliator din cadrul SAL-Fin, ce survine ca urmare a propunerilor facute de acesta, a sugestiilor si concesiilor la care partile se inteleg in vederea solutionarii litigiului in cadrul SAL-Fin. Un numar de 24 de litigii au fost solutionate cu acest tip de procedura.

Procedura solutionarii alternative a litigiilor prin impunerea unei solutii in cadrul SAL-Fin ia sfarsit prin pronuntarea unei hotarari de impunere. Hotararile care nu sunt atacate in termen de 15 zile calendaristice de la data comunicarii constituie de drept titlu executoriu. Un numar de 42 de litigii au fost solutionate cu acest tip de procedura.



Potrivit ASF, in afara de cele 66 de cereri solutionate, 25 de cereri se afla in stadiul de conciliere, dintre care 11 sunt transmise la comerciant/conciliator, pentru 2 cereri s-au inregistrat renuntari, iar 19 au fost respinse.Cea mai mare parte a litigiilor inregistrate de SAL-Fin, respectiv 68,75% din total, sunt aferente pietei RCA. De asemenea, 11,60% din litigii sunt in domeniul asigurarilor generale, 11,60% se refera la asigurarile facultative CASCO, 2,67% la asigurarile obligatorii de locuinte, 2,67% la pensiile Pilonul II si III, 1,78% la asigurarile de viata, iar 0,93% din litigii la piata de capital.Cele mai frecvente litigii apar ca urmare a diferentei mari dintre sumele propuse de catre asiguratori in dosarele de dauna si calculele pe care consumatorii le primesc in urma evaluarilor sau constatarilor din unitatile de service sau, in cazul celorlalte asigurari, prin raportare la sumele maximale prevazute in contractele de asigurare. De asemenea, un numar mare de litigii au la baza lipsa de comunicare transparenta a calculelor pe care asiguratorii le fac in stabilirea cuantumului daunelor, dar si ca urmare a lipsei de comunicare cu consumatorii.Cele doua proceduri de solutionare alternativa a litigiilor sunt:Disputa este mediata de catre unul dintre conciliatorii independenti si impartiali inscrisi in Corpul Conciliatorilor. Acesta este constituit din persoane fizice, cu pregatire si experienta profesionala atat in domeniul pietelor financiare non-bancare, cat si al solutionarii litigiilor pe cai alternative.SAL-Fin reprezinta un instrument necesar in demersurile de intarire a stabilitatii pietei financiare, de crestere a gradului de protectie a drepturilor consumatorilor, completand astfel mecanismele de care acestia dispun in rezolvarea litigiilor pe care le au cu entitatile reglementate de ASF.