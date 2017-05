Anna Grzelonska, noul director general al NN Asigurari de Viata incepand din 1 iulie 2017

Anna face parte din echipa NN din 2008, ocupand pozitia de Marketing Services and Communications Director si avand responsabilitati in aria comerciala a organizatiei pana in 2014, cand a fost numita Chief Operating Officer (director de operatiuni) al Nationale Nederalanden din Polonia. In aceasta pozitie, Anna Grzelonska a avut un rol cheie in strategia orientata pe crearea de experiente relevante pentru clienti si in repozitionarea NN pe segmentul de bancassurance, parte din piata asigurarilor de viata din Polonia.Ca director general al NN Asigurari de Viata, va conduce echipa locala, concentrandu-se pe continuarea dezvoltarii companiei si intarirea avantajelor competitive ale acesteia pe piata din Romania. NN, liderul pietei locale de asigurari de viata, a anuntat in luna februarie a acestui an ca , 2016 a fost cel mai bun an din ultimul deceniu, cu venituri din prime brute subscrise in valoare de aproape 662 milioane de lei pe segmentul asigurarilor si active totale de peste 12 miliarde de lei pe segmentul pensiilor private, rezultate obtinute pe fondul evolutiei pozitive a economiei si a interesului tot mai mare al romanilor pentru asigurarea sanatatii si a viitorului financiar prin asigurari cu componenta de economisire si pensii private. Asiguratorul a inregistrat un profit brut de 29,8 milioane de lei in 2016, in crestere cu 31,1% comparativ cu perioada similara a anului trecut.