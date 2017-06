Misu Negritoiu, fostul presedinte ASF, despre premierul Mihai Tudose: L-am intalnit o singura data, intr-un avion de seara Iasi-Bucuresti. Mi s-a adresat ironic cu "domnul Presedinte" care nu prea trece pe la Parlament si in final "sa-i fac nepoata director"

Ce a postat Misu Negritoiu despre Mihai Tudose Foto: Hotnews

Misu Negritoiu a fost revocat, luna trecuta, la initiativa PSD de la conducerea ASF



Fostul presedinte ASF a publicat acest comentariu pe Facebook la o postare a jurnalistei Oana Osman, redactor sef al publicatiei economice online Profit.ro , care a distribuit un text savuros de opinie scris deLiviu Iancu povesteste intalnirea avuta cu Mihai Tudose in urma cu doi ani si jumatate pentru realizarea unui interviu."Mi-era jena sa apar in fata unui ministru asa, cu maseaua umflata si cu ochii bulbucati de nesomn, in dimineata aia geroasa de acum cativa ani. Dar cand in usa cabinetului a aparut Mihai Tudose, cu figura lui sifonata de caine shar pei, m-am simtit fresh ca o pustoaica de 17 ani, care face reclama la creme pentru ten. Parea ca Rothmans si Johnnie Walker i s-au incaierat dureros pe chip si ca lupta dureaza de multa vreme. Sub ochi i se odihneau doua pungi atat de mari, incat un cuplu de pensionari mai instariti ar fi putut face lejer piata cu ele. Chiar daca as fi intuit atunci ca va ajunge peste ani premier, tot n-as fi putut s-o pun de un selfie cu el. In timp ce dadeam mana mi-a poruncit cu glasul unuia care si-a prelungit petrecerea de Revelion cu cateva zile: - Lasa telefonul la secretara! Aici nu se intra cu aparate de inregistrat.",Parlamentarii au votat in unanimitate luna trecuta revocarea din functia de presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara a lui Misu Negritoiu, dupa scandalul cu fondul de pensii private NN. Propunerea de revocare a lu Negritoiu dateaza din octombrie 2016, cand a fost intocmit un raport legat de modul in care a fost gestionata criza RCA din 2016."Nici astazi nu inteleg si nu mi s-au adus la cunostinta motivele revocarii mele, iar procedura de revocare mi se pare din Balta Brailei, pentru ca nu respecta legea", a declarat miercuri Misu Negritoiu, presedintele ASF legat de revocarea sa. "Eu cred ca mi-am indeplinit mandatul si obiectivele. Eu am venit la ASF cu o misiune clara si cu sprijin politic clar. Din pacate dintre cei care mi-au dat sprijinul politic nu a mai ramas decat unul - presedintele Senatului. (n.a Calin Popescu Tariceanu). Nu mi-am imaginat ca voi sta 3 ani. Prefer sa ies scos de politicieni decat scos de DNA. Ma duc linistit ca mi-am facut treaba", a spus Negritoiu.Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, in 27 aprilie, ca s-a inteles cu presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, asupra faptului ca Misu Negritoiu trebuie demis cat mai repede de la conducerea ASF, deoarece aceasta este o institutie importanta care nu trebuie sa functioneze ca si cum ar fi "mosia" unuia sau unora, potrivit News.ro.