Reactia administratorilor fondurilor de pensii private in scandalul 'se desfiinteaza/nu se desfiinteaza pilonul II': Romanii au castigat de pe urma Pilonului II peste 1,5 miliarde de euro, doar din investitiile fondurilor/Peste un milion de romani au in conturi sume de peste 10.000 de lei fiecare

"In contextul seriei de declaratii de azi, APAPR (asociatia care reprezinta administratorii fondurilor de pensii private) saluta pozitia exprimata public de noul Prim-Ministru al Romaniei, Mihai Tudose, potrivit caruia Pilonul II de pensii private obligatorii 'nu se desfiinteaza, punct'. Aceasta declaratie vine in linie cu zecile de mesaje de asigurari ferme din partea PSD, a Guvernului anterior si a ASF, potrivit carora nu se are in vedere niciun fel de modificare impotriva Pilonului II.In acest context, APAPR reaminteste faptul ca Pilonul II este una dintre cele mai de succes reforme structurale din Romania, cu rezultate foarte bune pentru contribuabilii romani (cele mai bune randamente investitionale din Europa in ultimii 10 ani), ceea ce nu justifica in niciun fel vreo masura de afectare a arhitecturii acestuia, cu efecte negative asupra pensiilor viitoare a peste 7 milioane de romani.Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) din Romania au implinit de curand 9 ani de functionare efectiva, respectiv de administrare privata a contributiilor virate in sistem. Pe data de 19 mai 2017, la exact 9 ani de la startul efectiv al Pilonului II, numarul participantilor la aceste fonduri a ajuns la aproape 6,9 milioane de romani, iar activele nete gestionate au depasit 35,1 miliarde RON (7,7 miliarde EUR).Avand in vedere ca de-a lungul celor 9 ani de activitate fondurile de pensii private obligatorii au primit in administrare contributii brute de 28,2 miliarde RON, diferenta o constituie o suma de 6,91 mld. RON (peste 1,51 mld. EUR), reprezentand castigul total obtinut din investitii, net de toate comisioanele, exclusiv in beneficiul contributorilor romani.Cu alte cuvinte, romanii au castigat de pe urma Pilonului II sume totale de peste un miliard si jumatate de euro, doar din investitiile fondurilor, sume care se adauga contributiilor deja virate in conturile lor personale. De asemenea, potrivit estimarilor Asociatiei, peste un milion de romani din cei aproape 7 milioane care contribuie la Pilonul II au in conturi sume de peste 10.000 de lei fiecare, un capital personal deja destul de consistent, ce va continua sa creasca pe masura ce sistemul va progresa.Pentru perioada 20 mai 2008 - 19 mai 2017, reprezentand primii 9 ani de Pilon II, toate fondurile de pensii private au inregistrat un randament mediu anualizat de 9,46%, potrivit calculelor APAPR, ceea ce reprezinta o cifra remarcabila, realizata intr-un context economico-financiar marcat de multiple crize si turbulente pe pietele internationale in ultimul deceniu. De atfel, performantele financiare pozitive ale Pilonului II din Romania au fost certificate recent si de un studiu european independent, realizat de federatia asociatiilor de consumator de produse financiare (Better Finance).'Cele mai bune rezultate pentru fonduri de pensii au fost inregistrate in Romania', arata raportul Better Finance, care calculeaza randamentele reale ale fondurilor de pensii (peste inflatie) si dupa deducerea tuturor comisioanelor (sursa: Pension Savings: The Real Return 2016 Edition, Better Finance, pagina 46). Raportul analizeaza performanta sistemelor de pensii private din 15 state membre ale Uniunii Europene, pentru perioada 2000-2016 (sau cele mai vechi date istorice disponibile), reprezentand fondurile de pensii la care contribuie 86% din populatia statelor UE.In acest moment, principala problema a Pilonului II este stagnarea deja de doi ani a nivelului contributiei virate catre fondurile de pensii private la 5,1%, in contextul in care acest procent trebuia sa ajunga la 6% inca din anul 2016. Conform legislatiei actuale, acest nivel va fi atins abia in anul 2018.De asemenea, este important de reiterat faptul ca banii de pensii private ai romanilor sunt investiti in Romania, contribuind la cresterea economica si crearea de locuri de munca din tara. Potrivit calculelor Asociatiei, peste 92% din investitiile Pilonului II sunt realizate in Romania".Ministrul Finantelor din Guvernul Tudose a revenit joi dupa votul de investire din Parlament asupra declaratiei de la pranz in care anunta desfiintarea Pilonului II de pensii. "Imi cer scuze pentru declaratia despre desfiintarea Pilonului II de pensii, a fost o eroare, nu se desfiinteaza", a declarat Misa, refuzand sa faca alte declaratii."Pilonul II, da, se va desfiinta. Banii se vor intoarce inapoi la cei care au cotizat la pilonul de pensii, ei avand posibilitatea sa opteze pentru bugetul asigurarilor sociale sau pentru Pilonul III, cel privat. Practic vor opta intre posibilitatea de a le administra statul acesti bani si a le oferi o pensie la sfarsitul stagiului de cotizare sau sa fie un privat care face acest lucru. Pilonul II este practic un mix intre stat si privat. Toti cei care au cotizat vor fi si cei care vor primi banii inapoi", declarase anterior Misa. Ionut Misa a difuzat apoi si un comunicat, in care afirma ca nu a declarat ca va sustine desfintarea Pilonului II de pensii, argumentand ca a "raspuns unei intrebari, care probabil a fost interpretata gresit".