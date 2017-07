Parteneriat intre evoMAG si Destine Broker de Asigurare pentru vanzarea online de polite RCA: Obiectivul este vanzarea a 10.000 de polite intr-un an

Magazinul online evoMag a inceput sa vanda polite RCA in parteneriat cu Destine Broker de Asigurare, avand ca obiectiv vanzarea a 10.000 de polite intr-un an, a anuntat marti compania. Vizitatorii site-ului pot vizualiza, compara si selecta din ofertele a opt asiguratori, iar in lunile urmatoare magazinul online intentioneaza sa puna in vanzare si asigurari de calatorie si de locuinte.'Am observat un interes in crestere pentru achizitia online de asigurari. Am inceput cu RCA pentru ca exista deja o traditie de achizitie online a acestui tip de polita de asigurare. Vom adauga in portofoliu, in perioada imediat urmatoare, si asigurari de calatorie si asigurari de locuinte', spune Mihai Patrascu, CEO evoMAG.Vizitatorii evoMAG.ro pot viziualiza, compara si selecta din ofertele a 8 asiguratori: Allianz Tiriac Asigurari, Asigurarea Romaneasca - Asirom Vienna Insurance Group, Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance, Euroins Romania Asigurare - Reasigurare, Generali Romania Asigurare Reasigurare, Groupama Asigurari, Omniasig Vienna Insurance Group si Uniqa Asigurari.Livrarea politelor RCA se va efectua in mod gratuit, in cel mult 48 de ore de la plasarea comenzii. In cazul in care clientii opteaza pentru plata online, polita de asigurare intra in vigoare incepand de a doua zi. In cazul platii ramburs, polita de asigurare va intra in vigoare dupa 5 zile.Magazinul online evoMAG vinde peste 170.000 de produse din domeniile IT&C, electrocasnice, auto, de ingrijire personala, sport & fitness, asigurari si produse destinate nou-nascutilor, iar anul trecut a raportat o cifra de afaceri de aproximativ 22 de milioane de euro.