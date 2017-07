EXCLUSIV Plata in rate a RCA va fi ceruta de arbitrul pietei asigurarilor. Seful celui mai mare broker spune ca nici o companie de asigurari, cu o exceptie, nu permite plata in rate pentru persoanele fizice

"Urmare a supravegherii permanente a sectorului asigurari-reasigurari din cadrul ASF, inclusiv pe baza informatiilor primite din piata, ASF a demarat o analiza/investigatie referitoare la ofertarea in rate a asigurarilor RCA anuale, tinand cont de noile prevederi ale legii RCA referitoare la drepturile asiguratilor de a contracta asigurarile RCA in rate. In acest sens societatile de asigurare vor fi chemate la discutii si li se va cere conformarea legala prin punerea la punct in cel mai scurt timp a sistemelor de plata in rate a asigurarilor anuale RCA. Interpretarea ASF este ca acesta este un drept al asiguratilor care trebuie respectat de catre asiguratori", au declarat joi pentru HotNews.ro surse din cadrul ASF.

Viorel Vasile, CEO Safety Broker Foto: Arhiva personala

Oferta RCA Foto: Safety Broker de Asigurare

Consiliul ASF a adoptat miercuri si norma de aplicare a prevederilor noii legi RCA

reglementarea modalitatii de constatare, evaluare, stabilire si plata a despagubirilor;

modalitatea de decontare directa;

asigurarile RCA aplicabile asiguratilor cu risc ridicat;

reglementarea criteriilor de aplicare a sistemului bonus-malus.

Contactat de HotNews.ro,, a confirmat de asemenea faptul ca majoritatea asiguratorilor nu permit in prezent plata in rate a politei RCA pentru persoane fizice. Acesta spune ca a facut recent o solicitare in acest sens pentru un client persoana fizica, raspunsurile fiind negative de la toti asiguratorii RCA, mai putin Euroins."Cu exceptia Euroins, care ofera posibilitatea platii in doua rate a politei RCA anuale la persoane fizice, ceilalti asiguratori RCA nici nu au implementat in sistemele informatice posibilitatea de plata in rate a politelor RCA anuale dar nici nu doresc sa ofere acest serviciu pentru persoanele fizice. Alta este situatia la persoanele juridice, unde in functie de marimea flotei auto sau de bonitatea clientului se accepta si plata pana la 12 rate. In noua lege RCA se spune ca plata politelor se face integral sau in rate conform acordului dintre asigurat si asiguratorul RCA. Este la latitudinea asiguratorului, mai ales ca legea permite achizitonarea de polite pe o luna, pe 2 luni, pe 3 luni etc. ",Acesta a subliniat ca achizitionarea de polite RCA pe perioade mai mici de timp inseamna cAcesta a prezentat(vezi imaginea atasata) in care se poate observa ca exista asiguratori (Groupama si Generali) care vand polite RCA la 6 luni la acelasi pret cu cel de 12 luni."Sunt cazuri in care pretul pe jumatate de an este exact ca pretul pe 1 an. Deci cu siguranta daca vei cumpara pe cateva luni, pretul va fi mai mare decat daca ai cumpara dintr-o data pe o perioada mai lunga. Daca ai plati si in rate, ar fi si mai avantajos. Este o facilitate de plata pe care legea ti-o permite. Problema este ca asiguratorii nu dau aceasta facilitate. Asiguratorii nu permit acest lucru din cauza costurilor pentru ca daca asiguratul nu plateste, asiguratorul trebuie sa se duca in instanta ca sa recupereze banii. Intr-adevar polita este titlu executoriu, dar totusi apare un cost pentru asigurator.", a spus seful Safety Broker.Intrebati de HotNews.ro daca asiguratorii membri UNSAR (Uniunea asiguratorilor care detin peste 90% din piata locala de asigurari) permit plata in rate a politelor RCA, reprezentantii Uniunii au precizat ca: "plata in rate a politelor RCA este prevazuta in lege (art.5 din Legea nr. 132/2017). Companiile membre UNSAR respecta prevederile legislatiei in vigoare. UNSAR nu detine informatii referitor la procedurile interne ale membrilor, drept pentru care va rugam sa va adresati fiecarui asigurator pentru a primi raspunsul solicitat".Noua lege RCA (Legea nr. 132/2017), care a intrat in vigoare in data de 12 iulie 2017, prevede posibilitatea platii in rate a politelor RCA. Astfel, la art. 5, alin. 3 se precizeaza:"(3) Plata primelor de asigurare se face integral sau in rate conform acordului dintre asigurat si asiguratorul RCA. Contractul RCA produce efecte si in cazul in care rata primei de asigurare nu a fost platita la termenul convenit intre asigurat/contractant/utilizator si asiguratorul RCA, daca asiguratorul RCA nu si-a exercitat dreptul de reziliere a contractului RCA. Contractul RCA constituie titlu executoriu pentru ratele scadente si neachitate."Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a dezbatut si a aprobat, in sedinta din data de 26 iulie 2017, Norma de aplicare a prevederilor Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie.Consiliul ASF a adoptat norma in forma rezultata din consultarile avute cu principalii participanti la piata asigurarilor auto obligatorii (asociatii de protectia consumatorilor, societati de asigurare, transportatori, brokeri si service-uri auto, precum si alte asociatii), considerand ca amendamentele aduse proiectului initial au conturat un cadru coerent si echilibrat in sprijinul aplicarii legii, care a intrunit totodata si un consens larg pe parcursul celor doua dezbateri publice pe aceasta tema.Norma detaliaza mecanismele de implementare a noii legi RCA si aduce clarificari in ceea ce priveste o serie de prevederi, printre care se numara:Norma de aplicare a Legii RCA va intra in vigoare odata cu publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.