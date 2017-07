Cum si in cat timp au solutionat asiguratorii dosarele de dauna RCA in ultimele sase luni din 2016: 84% dintre dosare au fost finalizate prin plata

119.623 de dosare de dauna au fost avizate in total in semestrul doi din 2016

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a prezentat vineri analiza dosarelor de dauna aferente politelor auto obligatorii RCA avizate de societatile de asigurare in semestrul II al anului 2016.La realizarea analizei au fost luate in calcul modificarile legislative intervenite in domeniul asigurarilor obligatorii RCA, respectiv termenele impuse de actele normative aplicabile politelor in baza carora au fost avizate dosarele de dauna.Astfel, in perioada iulie - decembrie 2016, societatile de asigurare au avizat un numar 119.623 dosare de dauna pentru polite de asigurare obligatorie auto RCA.Dintre dosarele de dauna deschise la asiguratori, in semestrul al doilea al anului trecut, si care indeplinesc conditiile de acordare a despagubirii in baza politelor de asigurare obligatorie auto RCA,, 14,75% au fost dosare neachitate pana la data raportarii, iar 1,25% din totalul dosarelor au fost respinse de la plata.de catre societatile de asigurare in primele sase luni ale anului 2016,, iar 9,11% din total plati au fost raportate ca plati partiale.Din numarul total de dosare de dauna avizate in semestrul II al anului trecut, 89,87% au fost deschise pentru pagube materiale, 2,74% au fost deschise pentru vatamari corporale/decese si 7,38% au fost deschise pe actiuni de regres.Cele mai multe dosare de dauna au fost avizate, in semestrul II al anului 2016, la societatea Euroins, respectiv 32.025 dosare, care reprezinta 26,77% din total piata, societatea mentinandu-se astfel pe prima pozitie ca si in semestrele II din 2015 si I din 2016.Trei societati de asigurare au cumulat 65,49% din numarul total al dosarelor de dauna RCA avizate in semestrul II 2016, si anume: Euroins S.A. (26,77%), Asirom VIG S.A. (20,58%) si City Insurance S.A. (18,14%).In ceea ce priveste modul de respectare de catre societatile de asigurare a termenului legal de plata si a celui de solutionare stabilite prin normele RCA, din analiza dosarelor de dauna avizate pe RCA pentru pagube materiale, care au indeplinit conditiile de acordare a despagubirii, sunt evidentiati doi indicatori care reliefeaza perioada de timp in care asiguratorii achita despagubirile catre persoanele prejudiciate, respectiv solutioneaza dosarele:, raportata la termenul maxim de solutionare a daunelor de 3 luni de la data avizarii prevazut de art. 20 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 54/2016 si Normele RCA (art. 36 alin. (1) si (2) din Ordinul CSA nr. 14/2011, art. 37 alin. (1) si (2) din Norma RCA 23/2014).Datele raportate de societatile de asigurare indica faptul ca, in semestrul II din 2016,, in scadere cu 54,21% fata de inregistrarile din semestrul I al anului trecut.Din totalul dosarelor de dauna care au indeplinit conditiile de acordare a despagubirii solicitate pentru pagube materiale, in semestrul II 2016, 69,76% au fost achitate in termenul legal, inregistrandu-se o crestere cu 27,54% fata de semestrul I 2016.Analiza ASF arata ca durata medie de solutionare a dosarelor de dauna RCA avizate pentru pagube materiale in semestrul II 2016 a fost de 55,60 zile/dosar, in scadere cu 7,44% fata de inregistrarile din semestrul l al aceluiasi an. Aproape 81% dintre dosare au fost solutionate in termenul legal (intr-un termen mai mic sau egal cu 3 luni), toate societatile de asigurare inregistrand in semestrul II 2016 o durata medie de solutionare mai mica de 90 de zile.In urma acestei analize, pentru dosarele de dauna avizate in semestrul II 2016, se constata o imbunatatire a valorilor indicatorilor calculati pentru societatile de asigurare (durata medie de plata si durata medie de solutionare a dosarelor de dauna) fata de valorile inregistrate in semestrul I 2016.Potrivit legislatiei in vigoare, asiguratorii RCA au obligatia de a despagubi partea prejudiciata pentru prejudiciile suferite in urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat printr-o polita de asigurare obligatorie auto RCA, potrivit pretentiilor formulate in cererea de despagubire, dovedite prin orice mijloc de proba. Fara a se depasi limitele de despagubire prevazute in contractul de asigurare RCA, in conditiile in care evenimentul asigurat s-a produs in perioada de valabilitate a politei de asigurare RCA, asiguratorii RCA acorda despagubiri in forma baneasca pentru:a) vatamari corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial;b) pagube materiale;c) pagube reprezentand consecinta lipsei de folosinta a vehiculului avariat;d) cheltuieli de judecata efectuate de catre persoana pagubita.Analiza completa a modului de plata si solutionare a dosarelor de dauna deschise in semestrul II al anului 2016 aferente politelor RCA poate fi consultata