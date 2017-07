ASF explica de ce a declansat controlul inopinat la NN Pensii si care au fost rezultatele: Societatea nu a fost sanctionata, asumandu-si un plan de masuri

„ Autoritatea de Supraveghere Financiară, în baza Regulamentului nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic şi inopinat, a desfasurat o actiune de control inopinat la NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Administrat Privat NN în scopul verificării activităţii/operaţiunilor/proceselor şi mecanismelor interne ale acestei entitati pe elemente de risc. Urmare acestui control entitatea nu a fost sanctionata, asumandu-si un plan de masuri.

Precizam ca, in exercitarea atribuțiilor și prerogativelor sale, respectiv pentru asigurarea unei funcţionări eficiente a sistemului de pensii private şi protejarea intereselor participanţilor şi beneficiarilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară efectuează astfel de verificari in principal ca o masura de educare si informare, conformare colaborativa, astfel incat impreuna cu entitatile supravegheate sa contribuie la predictibilitatea si stabilitatea sistemului .”

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a desfasurat o actiune de control inopinat la NN Pensii 'în scopul verificării activităţii/operaţiunilor/proceselor şi mecanismelor interne ale acestei entitati pe elemente de risc. Urmare acestui control entitatea nu a fost sanctionata, asumandu-si un plan de masuri.', au precizat luni, 31 iulie, pentru HotNews.ro, oficialii autoritatii. ASF subliniaza ca 'efectuează astfel de verificari in principal ca o masura de educare si informare, conformare colaborativa, astfel incat impreuna cu entitatile supravegheate sa contribuie la predictibilitatea si stabilitatea sistemului'.ca ASF a analizat in sedinta de miercuri, 26 iulie, rezultatele unui control inopinat efectuat la NN Pensii, administrator care in luna aprilie a acestui an a primit o amenda istorica de 750.000 de lei pe motiv ca ar fi transmis informatii inselatoare privind o posibila nationalizare a activelor fondurilor de pensii private. Tot atunci ASF a amendat-o cu 100.000 de lei si i-a retras autorizatia Ralucai Tintoiu, directorul general al companiei.Sunt intrebari la care reprezentantii ASF contactati vineri de HotNews.ro nu au dorit sa raspunda pe motiv ca 'astfel de informatii nu sunt publice'. Reprezentantii NN au transmis ca 'cei mai in masura sa completeze informatiile comunicate initial sunt oficialii ASF'.