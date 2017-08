Administratorii fondurilor private de pensii afirma ca nivelul comisioanelor pentru Pilonului II este printre cele mai scazute din UE, dupa ce ministrul Ionut Misa a acuzat comisioane de sute de milioane de euro

"In cei 9 ani de activitate, fondurile de pensii private obligatorii au primit in administrare contributii brute de 28,2 miliarde RON, diferenta pana la activele nete de 35,1 miliarde RON (7,7 miliarde EUR) in suma de 6,91 mld. RON (peste 1,51 mld. EUR) reprezentand castigul total obtinut din investitii, net de toate comisioanele, exclusiv in beneficiul participantilor romani. Cu alte cuvinte, romanii au castigat de pe urma Pilonului II sume totale de peste un miliard si jumatate de euro, doar din investitiile fondurilor, sume care se adauga contributiilor deja virate in conturile lor personale", potrivit unui comunicat al APAPR.In ceea ce priveste comisioanele, APAPR citeaza un studiu al IOPS (Organizatia Internationala a Autoritatilor de Supraveghere a sistemelor de pensii private), care afirma ca "Pilonul II din Romania are una dintre cele mai mici rate de comisionare la nivel global, in conditiile unui procent de 8,67% fata de o medie a sistemelor analizate de 11,51%, pe o durata de 20 de ani si, respectiv, de 12,29% fata de o medie de 16,14%, pe o durata de 30 ani".Asociatia spune ca peste 92% din investitiile Pilonului II sunt realizate in Romania si, in acest fel, "banii de pensii private ai romanilor contribuie la cresterea economica si crearea de locuri de munca din tara".Potrivit calculelor APAPR, citate in acest comision, in ultimele 12 luni pentru care exista date (iunie 2016 - iunie 2017), comisionul mediu perceput in cadrul Pilonului II a fost de 0,98% din activul net. In aceeasi perioada (iunie 2016 - iunie 2017), randamentul mediu net al tuturor fondurilor de pensii din Pilonul II a fost de 7,38%.APAPR mai sustine, citand evaluari interne si la nivelul Uniunii Europene (de ex. studiul european independent realizat de Federatia Asociatiilor Consumatorilor de Produse Financiare Better Finance), "nivelul costurilor administrarii Pilonului II in Romania se numara printre cele mai scazute din UE, in contextul celor mai bune performante financiare".