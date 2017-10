Bilantul a 10 ani de pensii private obligatorii: 38 miliarde de lei acumulate in conturile a sapte milioane de romani si un castig net de circa sapte miliarde de lei

"Sistemul de pensii private obligatorii a devenit in cei zece ani de activitate un pilon de sprijin pentru o intreaga generatie, un fapt extrem de important, daca luam in calcul evolutiile ingrijoratoare din societatea noastra, precum imbatranirea accentuata a populatiei, migratia tinerilor si scaderea numarului de oameni activi. Mai mult, industria pensiilor Pilon II din Romania este una extrem de competitiva in Europa, oferind cele mai bune randamente reale, potrivit institutiilor de specialitate. In al treilea rand, fondurile contributorilor se intorc in economia romaneasca, generand activitati economice, venituri pentru stat si noi locuri de munca", a declarat Iulius Postolache, Presedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania.

"O Europa aflata in plin proces de imbatranire demografica nu se poate sprijini doar pe sistemele publice de pensii: fondurile private de pensii sunt necesare pentru ca oamenii sa primeasca pensii rezonabile si sustenabile. Experienta statelor europene cu cele mai performante sisteme de pensii arata importanta pe care o au schemele private in formularea unor politici eficiente in acest domeniu. Dupa cum putem bine observa in Romania, fondurile de pensii private sunt esentiale pentru ca oamenii sa primeasca ceea ce-si doresc de la pensiile lor, de aceea este vital sa continuati dezvoltarea lor", a declarat Matti Leppala, Secretar General al organizatiei PensionsEurope.

Si Europa se confrunta cu provocarea mentinerii unui sistem sustenabil de pensie, in conditiile in care raportul dintre populatia de peste 64 de ani si populatia activa va creste de la 28%, cat era in 2015, la 51%, pana in 2050, potrivit OECD. In aceste conditii, Pilonul I de pensii (pensiile obligatorii de stat) se va confrunta cu adevarate provocari.Daca in 2013, populatia Europei atingea 502 milioane de locuitori, pana in anul 2060, va ajunge la 523 de milioane de locuitori. In acelasi timp, va creste si gradul de imbatranire a populatiei: de la 13,3%, in prezent (persoane intre 65-79 de ani) la 16,6%, in 2060, iar rata celor peste 80 de ani se va dubla: de la 5,1%, cat este in prezent, la 11,8%, in 2060. Ponderea fortei de munca activa va scadea, de asemenea, de la 211 milioane de angajati (in prezent), la 202 milioane de angajati, in 2016.Tarile cu cele mai bune sisteme de pensii din lume au mizat pe sisteme mixte de pensii, care imbina pensia privata de stat cu pensia privata obligatorie. Astfel, Danemarca este considerata tara cu cel mai bun sistem de pensii din lume, potrivit Melbourne Mercer Global Pension Index, urmata de Olanda si de Australia.Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) este o organizatie profesionala, neguvernamentala, apolitica, independenta, nonprofit, creata pentru a proteja interesele, a promova si a dezvolta colaborarea si cooperarea in domeniul fondurilor de pensii private din Romania. APAPR are 13 membri (10 administratori de fonduri de pensii private si 3 banci depozitare) si are o reprezentativitate de 100% pe piata pensiilor private.