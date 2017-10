Tariceanu, despre posibilitatea ca Pilonul II de pensii sa devina optional: Am avut o discutie, nu am luat o decizie, asteptam punctul de vedere al ASF

El a fost intrebat de ziaristi, la finalul sedintei la care a participat si premierul Mihai Tudose, daca s-a discutat despre posibilitatea cotizatiilor optionale la Pilonul II de pensii."Aceasta discutie am avut-o azi", a spus Tariceanu, inainte de adauga: "O sa avem un punct de vedere din partea ASF si sigur ca in functie de asta vom lua o decizie".Liviu Dragnea a declarat si el, ulterior, ca isi mentine punctul de vedere potrivit caruia este "un drept firesc al romanilor sa opteze", in conditiile in care romanii au avut doar "dreptul sa opteze la care agent economic sa mearga".O decizie in acest sens nu va veni "foarte tarziu", a adaugat Dragnea.