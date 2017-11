Avertisment al administratorilor fondurilor de pensii: Reducerea in premiera a contributiei la pilonul II se traduce in pensii private mai mici cu cel putin 20% pentru viitorii pensionari

"Asociatia saluta mentinerea actualei arhitecturi a Pilonului II, dar atentioneaza ca reducerea procentului de contributii la 3,75% va afecta pensiile viitoare a milioane de romani.Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a luat la cunostinta privind decizia autoritatilor de a pastra sistemul de pensii obligatorii Pilon II in actualul cadru legal. Sistemul de pensii private Pilon II este o importanta parghie de siguranta pentru viitorii pensionari si, in acelasi timp, un factor de stabilitate in economia romaneasca.Suntem convinsi ca soliditatea sistemului, demonstrata in cei 10 ani de la infiintare, prudenta si responsabilitatea cu care sunt administrate economiile romanilor, precum si profesionalismul administratorilor au fost reflectate in analizele realizate de autoritati, sustinand astfel decizia de a mentine actuala structura a Pilonului II.Reducerea in premiera a contributiei de la procentul actual de 5,1% la 3,75% (in locul majorarii la 6%, conform legii) transmite insa un semnal negativ, afectand viabilitatea pe termen lung a sistemului de pensii private. Astfel, decizia se traduce in pensii private mai mici cu cel putin 20% pentru viitorii pensionari si potential mai scazut de finantare a afacerilor romanesti prin intermediul pietei de capital.Suma acumulata in conturile lor este de 38 de miliarde de lei, din care castigul total din investitii este de peste 7 miliarde de lei. Peste un milion de participanti au mai mult de 10.000 de lei in cont, iar valoarea medie a unui cont este de 5.500 de lei. Potrivit unor studii independente realizate de catre institutii precum OECD si Better Finance, Pilonul II din Romania se situeaza in topul celor mai performante fonduri de pensii private din statele europene."