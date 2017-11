Doar 18,8% dintre locuinte sunt asigurate obligatoriu impotriva cutremurului, inundatiilor si alunecarilor de teren, dar subscrierile sunt in crestere

PAD - Polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale - este o polita de asigurare obligatorie care acopera daunele produse de inundatii, cutremure sau alunecari de teren asupra locuintelor. In functie de tipul locuintei asigurate, polita are o suma asigurata de 10.000 de euro - pentru care se plateste o prima de 10 euro pe an - sau o suma asigurata de 20.000 de euro pentru care se plateste o prima de 20 de euro pe an.

"Ne bucuram ca subscrierile de asigurari obligatorii de locuinte au intrat pe un trend crescator. Este, desigur, nevoie de un grad de acoperire mult mai mare, dar fiecare pas inainte conteaza pentru o tara cu un nivel atat de ridicat de expunere la riscuri catastrofale, cum este Romania. Important este si ca aceste cresteri vin intr-o perioada in care nu au fost inregistrate evenimente catastrofale, ceea ce inseamna ca cei care au incheiat polite PAD au facut-o din convingerea ca este o protectie de care au nevoie, indiferent de realitatile imediate", a declarat Nicoleta Radu, Director General, PAID Romania.

Cresterile cele mai importante ale subscrierilor au fost inregistrate in Ilfov (+1,01%) si in Brasov (+0,9%). Cele mai asigurate zone, in acest moment, sunt Bucurestiul, cu un grad de acoperire de 38,29%, Ilfov, cu 34,14% si judetul Timis, cu 29,36%.La polul opus in ceea ce priveste gradul de protectie prin asigurare, se afla judetele Olt, cu 8,35%, Mehedinti, cu 8,36% si Gorj, cu 8,65%.In ceea ce priveste daunele platite, acestea au fost in valoare de 343.539 lei in luna octombrie, cu 48,7% mai mari decat in luna septembrie. Cea mai mare parte a despagubirilor a fost acordata in baza dosarelor deschise pentru daune produse de alunecari de teren, iar judetele in care s-au inregistrat au fost Vrancea, Valcea, Arges si Buzau.Au fost achitate si daune produse de inundatii in judetele Vrancea, Valcea, Arges, Vaslui, Buzau, Prahova, Ilfov, Caras-Severin, Harghita, Galati, Suceava, Timis, Teleorman, Bihor, Hunedoara, Tulcea, Maramures, Alba si Bacau. De asemenea, au fost platite si dosare pentru urmari ale cutremurelor de intensitate mica in Vaslui, Buzau si Galati.PAID este o societate de asigurare-reasigurare, cu capital privat, formata prin asocierea societatilor de asigurare pentru incheierea de asigurari obligatorii de locuinta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008. PAID s-a constituit ca societate de asigurare in luna noiembrie 2009, prin efortul comun a 12 societati de asigurare, actionari PAID. Conform prevederilor legii, PAID administreaza sistemul de asigurare obligatorie a locuintelor, care acopera trei riscuri de baza specifice Romaniei: Cutremur, Inundatii, Alunecari de teren.