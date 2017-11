Agentia Omnia Turism este asigurata la Omniasig: Asiguratorul a avizat pana in prezent 2195 dosare de dauna, dar despagubirile totale nu pot depasi suma de 50.000 de dolari

"Reamintim ca persoanele pagubite pot contacta Omniasig Vienna Insurance Group la numarul de call-center 021-9669 pentru avizarea daunelor si pentru intocmirea dosarelor de dauna si completarea acestora cu documentele justificative necesare.

Suma asigurata este de 50.000 USD/polita de asigurare, in conformitate cu prevederile legale. Valoarea despagubirilor va avea in vedere raportul dintre suma asigurata si valoarea totala a prejudiciului, obtinandu-se astfel un procent care va fi aplicat fiecarei solicitari de despagubire avizata pe aceasta polita. Omniasig va face toate demersurile necesare pentru a solutiona cererile de despagubire in cel mai scurt timp posibil, in conformitate cu conditiile de asigurare.", se arata in comunicatul de presa al asiguratorului.

de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Turismului, dupa ce patronul agentiei s-a sinucis, iar bancile au blocat conturile agentiei.Cazul Omnia Turism este cea mai mare paguba in turism de dupa Revolutie, a declarat miercuri, 18 octombrie, ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, care i-a sfatuit pe toti cei care au pachete cumparate prin Omnia Turism sa nu mai plece in acele calatorii, deoarece conturile agentiei au fost blocate de banci, fapt pentru care nu pot fi efectuate plati.La acel moment, ministrul a mai precizat ca s-a calculat, bani incasati deja de agentie din vanzarea unui numar de 8.300 de pachete vandute pentru anul 2018, in valoare totala de circa 11,4 milioane de euro.Ministrul Turismului, Mircea Dobre, i-a sfatuit pe toti cei care au pachete cumparate prin Omnia Turism sa nu mai plece in acele calatorii, deoarece conturile agentiei au fost blocate de banci, fapt pentru care nu pot fi efectuate plati.Ministrul s-a deplasat la sediul agentiei pentru a debloca situatia celor care deja au plecat in vacanta si a descoperit, in urma discutiilor cu departamentul de vanzari al companiei, ca agentia mai avea in conturi numai 30.000 euro."Dar conturile erau blocate de catre banci, care s-au autosesizat in urma anuntului sinuciderii patronului", a adaugat el., afirma ministrul, fara a preciza despre ce companie este vorba.Alin Burcea, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT) a anuntat luna trecuta ca va lansa un fond de sprijin pentru turistii care au fost pagubiti cu peste 1.000 de euro in cazul Omnia Turism.