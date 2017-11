Piata pensiilor private la 30 septembrie 2017: 6,96 milioane de participanti si active nete de 8,3 miliarde de euro

Analiza detaliata in documentul atasat.

Citeste si: Ce inseamna modificarea cotei de contributie catre Pilonul II

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a comunicat joiPotrivit datelor ASF, la 30 septembrie 2017, valoarea medie a unui cont in sistemul pensiilor administrate privat era de 5.587 lei (1.215 euro), respectiv o crestere de 18,41% fata de decembrie 2016.La 30 septembrie 2017, un numar de 683.098 de participanti (primii 10% din total participanti in functie de valoarea contului) detineau cumulat 16,13 miliarde lei (42,27% din activele Pilonului II), rezultand o valoare medie a contului de 23.618 lei.De asemenea, 1.707.745 de participanti (primii 25% din total participanti in functie de valoarea contului) detineau cumulat 25,95 miliarde lei (67,98% din activele Pilonului II), valoarea medie a contului fiind de 15.194 lei.La 30 septembrie 2017, un numar de 3.415.490 participanti la fondurile de pensii administrate privat, reprezentand primii 50% din total participanti in functie de valoarea contului, detineau cumulat 34,23 miliarde lei, rezultand o valoare medie a contului de 10.022 lei.Guvernul a aprobat reducerea contributiei catre Pilonul II de la 5,1% la 3,75%, masura care va duce la pensii mai mici pentru viitorii pensionari potrivit analistilor si administratorilor de pensii privateAmintim ca Guvernul Tudose a aprobat in sedinta din 8 noiembrie reducerea procentului de plata catre Pilonul II de pensii, de la 5,1% la 3,75%, sustinand ca prin aceasta reducere nu este afectata valoarea nominala din prezent.Mesajul Guvernului este insa contrazis atat de administratorii fondurilor de pensii, cat si de analistii financiari sau conferentiari universitari.Astfel, potrivit Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), reducerea in premiera a contributiei de la procentul actual de 5,1% la 3,75% (in locul majorarii la 6%, conform legii) se traduce in pensii private mai mici cu cel putin 20% pentru viitorii pensionari si potential mai scazut de finantare a afacerilor romanesti prin intermediul pietei de capital.De asemenea, CFA Romania, organizatia analistilor financiari, a dezaprobat decizia Guvernului, subliniind ca diminuarea contributiei in valoare relativa conduce la scaderea semnificativa a veniturilor viitorilor pensionari ai Romaniei.Viitorii pensionari din Romania vor avea de pierdut nu doar din sumele care nu vor fi virate in conturile lor, aproximativ 300 milioane euro (calculat la valoarea contributiilor din 2016), ci si din lipsa randamentelor pentru respectiva contributie. Contrar celor vehiculate in spatiul public, pensia publica nu ofera un randament celor care vireaza contributiile obligatorii, intrucat aceste contributii nu sunt investite in conturile individuale ale acestora, ci sunt utilizate pentru achitarea obligatiilor curente.In schimb, fondurile de pensii administrate privat - Pilonul II au avut rezultate foarte bune de la lansare si pana in prezent (2008 - 2017), randamentul mediu anualizat fiind de aproximativ 10%, printre cele mai mari din regiune", potrivit CFA.Mai mult, Bogdan Dumitrescu, conferentiar universitar, a atentionat ca "orice diminuare a cotei de contributie sub nivelul de 4,25% in conditiile trecerii la noul sistem de asezare a contributiilor de asigurari reprezinta o reducere a acesteia comparativ cu situatia actuala. Nivelul propus de 3,75% echivaleaza deci cu o reducere de circa 12%. Este ca si cum in conditiile mentinerii actualului sistem de asezare a contributiilor de asigurari, procentul ar scadea de la 5,1% la circa 4,5%".