Efectul dezbaterilor intense din 2017 pe tema Pilonului II de pensii: Aproape 40.000 de romani si-au facut pensii private facultative, cel mai mare numar din ultimii 7 ani

Interes crescut pentru pensiile facultative Foto: APAPR 2017 a fost un an agitat pentru Pilonul II (pensile private obligatorii). In final, toate analizele au aratat ca sistemul de pensii private functioneaza in parametri, fara probleme. Fondurile de pensii private si-au facut datoria si au produs randamente investitionale remarcabile pentru participanti, chiar si in perioada crizei economice si a climatului neprielnic post-criza.

In 2018, arhitectura Pilonului II si Pilonului III raman nemodificate; reducerea contributiei poate si trebuie inversata in viitor.

Parametrii principali dupa care functioneaza Pilonul II raman aceiasi: transparenta (reglementare si deschidere), siguranta (mecanisme legislative automate) si eficienta (diversificare investitionala, randamente).

In cursul anului 2017 , contributiile virate la Pilonul II se ridica la 7,1 miliarde de lei , din estimarile APAPR, iar in 2018, acestea se vor reduce.

, , din estimarile APAPR, Activele fondurilor de pensii Pilon II si Pilon III vor depasi 10 miliarde de euro, pana la finalul anul 2018, capital de dezvoltare pentru Romania.

Participanti nou atrasi la Pilonul III Foto: APAPR un plus de interes pentru Pilonul III. Astfel, numarul de participanti nou atrasi a fost de aproape 40.000 in 2017 - cel mai mare din ultimii 7 ani. Si contributiile virate anual la Pilonul III au crescut: de la 108 milioane de lei in 2011, la 272 milioane de lei, in anul 2017, cu o estimare de 300 de milioane de lei, pentru anul 2018.

Astfel, Si contributiile virate anual la Pilonul III au crescut: cu o estimare de Fondurile de pensii au un rol important in sustinerea economiei Romaniei si, in acelasi timp, adreseaza o nevoie sociala acuta pentru economisire pe termen lung.

Stabilitatea legislativa este cruciala pentru dezvoltarea corecta a sistemului de pensii private in Romania.

Decizia Guvernului Tudose de a reducere contributia de la procentul actual de 5,1% la 3,75% (in locul majorarii la 6%, conform legii) se va traduce in pensii private mai mici cu cel putin 20% pentru viitorii pensionari - potrivit APAPR



la sfarsitul lunii septembrie din acest an, in crestere anuala de 3,36%, iar valoarea activelor nete a ajuns la 8,3 miliarde de euro, in crestere anuala de 23,43%, potrivit datelor publicate luna trecuta de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). La 30 septembrie 2017, valoarea medie a unui cont in sistemul pensiilor administrate privat era de 5.587 lei (1.215 euro), respectiv o crestere de 18,41% fata de decembrie 2016. Amintim ca Guvernul Tudose a aprobat in data de 8 noiembrie reducerea contributiei catre Pilonul II de la 5,1% la 3,75%, masura care va duce la pensii mai mici pentru viitorii pensionari potrivit analistilor si administratorilor de pensii private. Guvernul a sustinut la acel moment ca prin aceasta reducere nu este afectata valoarea nominala din prezent. Mesajul Guvernului este insa contrazis atat de administratorii fondurilor de pensii, cat si de analistii financiari sau conferentiari universitari.