Grupul austriac VIG, multumit de rezultatele din Romania: Mandatele membrilor directoratului Omniasig au fost prelungite pentru inca 4 ani

Consiliul de Supraveghere al Omniasig Vienna Insurance Group (VIG) a decis prelungirea pentru o perioada de 4 ani a mandatelor membrilor directoratului companiei, decizie care arata increderea si aprecierea grupului austriac pentru rezultatele financiare obtinute in Romania, a anuntat joi asiguratorul. Directoratul este compus din cinci membri, presedinte fiind Mihai Tecau. Noile mandate vor intra in vigoare incepand cu luna iulie 2018, acestea fiind deja aprobate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).In prezent, Directoratul OMNIASIG este compus din cinci membri, dintre care un Presedinte si un Vicepresedinte, fiecare component al conducerii executive coordonand arii specifice de activitate ale companiei:Mihai Tecau - Presedinte Directorat, CEO (Chief Executive Officer)Marek Golebiewski - Vicepresedinte Directorat, CFO (Chief Financial Officer)Bogdan Tudor - Membru Directorat, CUO (Chief Underwriting Officer)Costi Stratnic - Membru Directorat, CSO (Chief Sales Officer)Madalin Rosu - Membru Directorat, CCO (Chief Claims Officer)"Decizia Consiliului de Supraveghere al OMNIASIG reprezinta o dovada de incredere, ce confirma rezultatele intregii echipe si asigura continuitate pentru strategia de dezvoltare a companiei. Am mizat pe o crestere prudenta, si sustenabila, in care prioritara este relatia de incredere cu clientii si partenerii nostri. In noul nostru mandat vom duce mai departe misiunea OMNIASIG, aceea de a oferi permanent produse si servicii de o calitate cat mai inalta si de a contribui cu adevarat la dezvoltarea pietei de asigurari din Romania', a declaratOmniasig este o societate administrata in sistem dualist, a carei conducere este asigurata de Directorat, sub supravegherea si coordonarea Consiliului de Supraveghere., in crestere cu 39% fata de perioada similara a anului trecut (6,4 milioane euro), potrivit rezultatelor financiare preliminare anuntate de grupul austriac, citate de 1asig.ro. VIG detine in Romania companiile de asigurari Omniasig, activa pe segmentul asigurarilor generale, ASIROM, cu activitate compozita, si BCR Asigurari de Viata, cu afaceri pe segmentul life. De asemenea, VIG a preluat, prin BCR Asigurari de Viata, si compania locala AXA Life Insurance, parte a grupului francez AXA. Fuziunea a fost autorizata de catre ASF.Grupul Vienna Insurance Group (VIG) este lider pe piata asigurarilor in Austria precum si in Europa Centrala si de Est, avand aproximativ 25.000 de angajati si activand in 25 de tari.