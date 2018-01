Raluca Tintoiu, fosta sefa a NN Pensii, compania care a primit cea mai mare amenda din istoria ASF, a dat in judecata autoritatea de supraveghere/Cat de grava este sanctiunea primita de fosta sefa a NN Pensii

Surse HotNews.ro, despre gravitatea sanctiunii ASF in cazul Ralucai Tintoiu: "Retragerea autorizatiei de director general este o sanctiune care ii face practic imposibila angajarea pe o pozitie de varf in sectorul financiar, unde toate aceste pozitii sunt autorizate fie de ASF, fie de BNR, fie de alte autoritati in alte tari. O sanctiune de acest tip, care are o durata de 10 ani reprezinta o bila neagra, este ca si cum ar fi un paria pentru industria financiara si nu doar in Romania, ci in toate celelalte tari UE. Cariera ei este complet incheiata din cauza acestei sanctiuni'.



Contactata luni, 8 ianuarie 2018, de HotNews.ro, Raluca Tintoiu nu a dorit sa faca declaratii legate de acest proces care este pe rol.



In luna septembrie a anului trecut, NN Pensii a anuntat ca Raluca Tintoiu isi va continua cariera pe plan international in cadrul NN Group, in locul acesteia fiind numita in functia de director general Andreea Pipernea.



Istoricul sanctiunilor istorice aplicate de ASF catre NN Pensii si conducerea acestei companii in scandalul posibilei nationalizari a pilonului II de pensii





Raluca Tintoiu, fost director general NN Pensii Foto: NN Asigurari de Viata

"Dupa ce am analizat si am pus in balanta obiectivele pe termen lung ale tuturor partilor implicate, consideram ca este cel mai potrivit sa ne concentram asupra serviciilor oferite clientilor nostri si sa nu contestam decizia ASF. NN regreta intreaga situatie cauzata de comunicarea cu clientii nostri.

Angajamentul nostru fata de economia romaneasca si sistemul de pensii din Romania este la fel de puternic. In linie cu valorile de baza ale companiei, vom continua sa respectam legislatia Romaniei si regulile pietei.

NN este prezenta pe piata romaneasca de 20 de ani. In aceasta perioada, ne-am propus intotdeauna sa imbunatatim si sa diversificam serviciile noastre, raspunzand astfel nevoilor in dezvoltare ale clientilor si ale pietei. Prioritatile noastre sunt cei 1,9 milioane de clienti si echipa de peste 2000 de profesionisti dedicati", a declarat Silviu Novac, director general adjunct la NN Pensii.

"Demersul Ralucai Tintoiu de a contesta decizia ASF este individual si presupune exercitarea optiunilor legale disponibile in asemenea situatii", a declarat Silviu Novac director general adjunct la NN Pensii.

Amintim faptul ca ASF a decis in data de 13 aprilie 2017 sanctionarea NN Pensii cu 750.000 de lei, respectiv 1% din capitalul social al societatii, pe motiv ca societatea ar fi transmis catre clienti 'informatii inselatoare neprobate de nici un fel de document public cu privire la o posibila nationalizare a activelor fondurilor de pensii si acest lucru este de natura sa prejudicieze stabilitatea si sustenabilitatea sistemului de pensii in Romania'.Conducerea ASF a decis de asemenea si amendarea cu 100.000 de lei si retragerea autorizatiei de director general pentru Raluca Tintoiu, sefa NN Pensii.



Cum a luat ASF decizia sanctiunilor istorice aplicate NN Pensii



Ion Giurescu, vicepresedinte ASF Foto: Hotnews

"Nu am treaba cu declaratiile politice ale nimanui. Rolul meu nu este sa comentez asemenea lucruri. Vreau sa va spun ca, de ieri (n.a miercuri, 12 aprilie), inainte sa apara aceste declaratii, eu convocasem Consiliul de Administratie pentru a avea discutii pe acest subiect. L-am convocat in jurul pranzului", a declarat joi, 13 aprilie, Ion Giurescu.

"Consiliul de administratie al NN Pensii a avut astazi (n.a joi, 13 aprilie) o intalnire cu reprezentantii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), ulterior careia a luat la cunostinta din media despre masurile stabilite de autoritate in legatura cu mesajul de informare transmis de companie in data de 11 aprilie 2017 catre clientii care au declarat adresa de e-mail. Asteptam decizia oficiala a ASF si ne aratam toata deschiderea si colaborarea in demersurile ulterioare acesteia, urmand sa stabilim si sa le comunicam in cel mai scurt timp directiile de actiune ale NN Pensii".





Istoricul scandalului posibilei nationalizari a fondurilor de pensii private

Radu Craciun, Viorel Stefan si Catalin Predoiu Foto: Colaj foto

Ion Giurescu, vicepresedinte ASF responsabil de sectorul pensiilor private: "Discutiile mele informale si cu Ministerul Finantelor si cu BNR si in ASF, discutii care au avut loc dupa declaratiile facute de Catalin Predoiu, nu duc la concluzia ca este posibil sa se nationalizeze pensiile. Am avut discutii astazi si cu cei din pensiile private, inclusiv cu sefa NN, Raluca Tintoiu, i-am lamurit si nu cred ca vor mai urma alte nemultumiri sau discutii legate de acest subiect. Mesajul pentru oameni este sa stea linistiti ca nu se va intampla nimic din ce se spune acum de pilonul II de pensii".

in care a anuntat amenda istorica de 750.000 de lei aplicata NN, ca '', intrebat fiind, dupa anuntul sanctiunilor aplicate de ASF,Dupa ce prim-vicepresedintele PNL,, a atentionat la inceputul lunii aprilie ca, 'in culisele Guvernului Grindeanu-Dragnea se discuta din ce in ce mai apasat de nationalizarea pensiilor private pentru a acoperi derapajele deficitului bugetar', ministrul Finantelor,, a reactionat: 'Aberatie!'. Sub presiunea mesajelor venite de la clienti, NN Pensii, cel mai mare fond de pensii private obligatorii din Romania, a transmis pe e-mail catre 300.000 de clienti o scrisoare in care-i indeamna sa urmareasca permanent ce se intampla cu pensia lor. Intrebat de HotNews.ro cum s-a ajuns aici, Catalin Predoiu a spus ca plecand de la ce a scris pe blogul sau, director general al BCR Pensii, a inceput sa intrebe si o sursa din PSD i-a confirmat ca se discuta nationalizarea pilonului II.



Mesajul NN Pensii catre 300.000 de clienti pe fondul discutiilor privind o eventuala decizie de nationalizare a fondurilor de pensii private



NN Pensii, cel mai mare fond de pensii private obligatorii din Romania, care la sfarsitul anului trecut administra economiile a peste 1,92 de milioane de clienti, respectiv active in valoare de 11,5 miliarde de lei, a transmis in aceasta saptamana, pe fondul discutiilor publice privind posibila nationalizare a fondurilor de pensii private, o scrisoare de informare avand, printre altele, urmatoarele mesaje:



"In ultimele saptamani, au existat discutii in spatiul public, cu privire la o eventuala decizie de nationalizare a fondurilor de pensii private.

Drepturile tale de participant la Pilonul II pot fi influentate de decizii politice precum inghetarea valorii procentului din venitul brut aferent contributiei la fondul de pensii, blocarea partiala sau integrala a virarii acestei contributii sau nationalizarea sumelor acumulate pana acum in conturile viitorilor pensionari. De aceea, este important sa urmaresti permanent ce se intampla cu pensia ta si sa te implici activ in demersurile de economisire suplimentara pentru un trai decent la batranete.

Speram ca aceste detalii sa contribuie la o mai buna informare despre pensia ta viitoare.

In eventualitatea unor masuri care ar afecta pensia administrata privat, vom face toate demersurile posibile pentru a apara dreptul tau la proprietate asupra acestor bani.

De asemenea, prin canalele pe care le avem la dispozitie (site, mass-media, e-mail), te vom tine la curent cu informatiile ce pot avea impact asupra viitoarei tale pensii" se arata in scrisoarea NN Pensii.

Guvernul a aprobat anul trecut reducerea contributiei catre Pilonul II de la 5,1% la 3,75%, masura care va duce la pensii mai mici pentru viitorii pensionari potrivit analistilor si administratorilor de pensii private

Citeste si: Ce inseamna modificarea cotei de contributie catre Pilonul II

Amintim ca Guvernul Tudose a aprobat in sedinta din 8 noiembrie reducerea procentului de plata catre Pilonul II de pensii, de la 5,1% la 3,75%, sustinand ca prin aceasta reducere nu este afectata valoarea nominala din prezent.Mesajul Guvernului este insa contrazis atat de administratorii fondurilor de pensii, cat si de analistii financiari sau conferentiari universitari.Astfel, potrivit Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), reducerea in premiera a contributiei de la procentul actual de 5,1% la 3,75% (in locul majorarii la 6%, conform legii) se traduce in pensii private mai mici cu cel putin 20% pentru viitorii pensionari si potential mai scazut de finantare a afacerilor romanesti prin intermediul pietei de capital.De asemenea, CFA Romania, organizatia analistilor financiari, a dezaprobat decizia Guvernului, subliniind ca diminuarea contributiei in valoare relativa conduce la scaderea semnificativa a veniturilor viitorilor pensionari ai Romaniei.Viitorii pensionari din Romania vor avea de pierdut nu doar din sumele care nu vor fi virate in conturile lor, aproximativ 300 milioane euro (calculat la valoarea contributiilor din 2016), ci si din lipsa randamentelor pentru respectiva contributie. Contrar celor vehiculate in spatiul public, pensia publica nu ofera un randament celor care vireaza contributiile obligatorii, intrucat aceste contributii nu sunt investite in conturile individuale ale acestora, ci sunt utilizate pentru achitarea obligatiilor curente.In schimb, fondurile de pensii administrate privat - Pilonul II au avut rezultate foarte bune de la lansare si pana in prezent (2008 - 2017), randamentul mediu anualizat fiind de aproximativ 10%, printre cele mai mari din regiune", potrivit CFA.Mai mult, Bogdan Dumitrescu, conferentiar universitar, a atentionat ca "orice diminuare a cotei de contributie sub nivelul de 4,25% in conditiile trecerii la noul sistem de asezare a contributiilor de asigurari reprezinta o reducere a acesteia comparativ cu situatia actuala. Nivelul propus de 3,75% echivaleaza deci cu o reducere de circa 12%. Este ca si cum in conditiile mentinerii actualului sistem de asezare a contributiilor de asigurari, procentul ar scadea de la 5,1% la circa 4,5%".