[P] Cum sa eviti costurile neprevazute cu masina? Ce trebuie sa ai in vedere?​

Iata care sunt costurile inerente utilizarii unei masini si cum poti face astfel incat sa nu te ia pe nepregatite si sa iti afecteze bugetul.Orice masina trebuie intretinuta, iar cand vorbim de o masina noua trebuie sa avem grija in mod special de pastrarea garantiei. In functie de rulaj, de modul si gradul de utilizare a masinii, poti opta pentru un produs de intretinere adaptat. Pachetul SERVICE include lucrarile obligatorii impuse de producator pentru pastrarea garantiei (revizii, inspectii service, schimburi de ulei si filtre) si inspectiile tehnice periodice. Versiunea superioara, topSERVICE, prevede si o serie de lucrari suplimentare, pentru o acoperire extinsa.Detalii complete despre toate pachetele de intretinere sunt disponibile aici Inspectia tehnica periodica sau taxa de drum sunt costuri obligatorii pe care nu ai cum sa le eviti. Din fericire, exista metode de a planifica aceste costuri eficient, astfel incat bugetul tau sa nu sufere. Cum functioneaza? Foarte simplu – iti cumperi masina in finantare si optezi pentru pachetul de mobilitate cu servicii suplimentare. In schimbul unei rate lunare fixe, toate aceste costuri sunt acoperite pe perioada contractului de finantare.Indiferent ca vorbim despre setul obligatoriu sezonier sau despre inlocuirea periodica din motive de uzura, in mod sigur momentul unei astfel de achizitii se va simti in bugetul tau. Poti evita asta foarte simplu, optand pentru servicii de management al anvelopelor, pe langa pachetul de intretinere ales. Rata lunara de servicii va include si costurile aferente seturilor noi de anvelope necesare pe perioada contractului de finantare, precum si toate cheltuielile asociate schimburilor efective si depozitarii acestora.Cum ar fi sa poti diminua impactul pe care acesta il are asupra bugetului tau achitand, de exemplu, tot combustibilul consumat in decursul unei luni cu ajutorul unei facturi scadente in luna urmatoare? Sau sa faci toate alimentarile in statii in baza unui card, fara numerar? Toate acestea sunt posibile in baza pachetelor de mobilitate.Detalii complete despre toate aceste servicii suplimentare de mobilitate gasesti aici Noile pachete de mobilitate eficienta de la Porsche Finance Group reduc impactul bugetar al costurilor asociate folosirii unei masini si cresc atat confortul, cat si siguranta utilizarii acesteia. Toate avantajele fara griji ce decurg dintr-un astfel de pachet, pana acum disponibil exclusiv clientilor de flota, devin relevante si aplicabile si clientilor retail, persoane fizice sau juridice, care achizitioneaza chiar si o singura masina.