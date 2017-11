Car sharing: costuri mai mici, griji mai putine, libertate de miscare mai mare

Material sustinut de Porsche Finance Group Romania

O solutie pentru aceasta tendinta este car sharing-ul - utilizarea de catre mai multe persoane a unei masini sau a unei flote de masini. Aceasta este o cale simpla catre un confort sporit, care completeaza transportul public, ciclismul si mersul pe jos pentru a face posibila mobilitatea optima in orice conditii, atat pentru timpul liber, cat si in interes de serviciu.A avea acces la o masina, chiar daca nu ai una in proprietate, aduce avantaje multiple si diverse - de la beneficii directe (eficientizarea costurilor, flexibilitate, mai putine griji legate de intretinere) pana la contributia adusa la descongestionarea traficului, prin reducerea numarului de masini utilizate.Solutia de car sharing ofera persoanelor si companiilor posibilitatea de a utiliza o masina sau o flota de masini conform propriilor nevoi. Spre deosebire de serviciile de inchiriere, pentru car sharing nu trebuie sa platesti nimic in avans, ci doar in functie de timpul utilizat si/sau de distanta parcursa. Flexibilitatea ridicata iti permite, de asemenea, sa rezervi o masina pentru numai cateva ore sau pentru cateva zile si iti asigura un confort sporit prin eliminarea timpului petrecut pentru completarea de formulare sau asteptat la coada.Mai mult, serviciile de car sharing sunt extrem de practice prin faptul ca masina poate fi accesata la orice ora, nu numai in timpul orelor de program ale companiei de inchirieri. In plus, pentru ca spatiile in care masinile sunt stationate sunt usor accesibile, la masina se poate ajunge oricand, simplu si rapid.Solutia de car sharing este mai ecologica decat detinerea in proprietate a unei masini si ajuta la fluidizarea traficului in zonele urbane. In medie, fiecare masina utilizata in regim de car sharing poate inlocui intre 9 si 13 masini, iar majoritatea flotelor sunt formate din modele noi, mult mai putin poluante, care dispun si de multe optiuni eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil (in special masinile electrice sau hibrid) si ofera siguranta sporita.Car sharing-ul este mai eficient din perspectiva costurilor si iti da posibilitatea de a investi mai mult in lucrurile importante pentru tine. El te scapa de cheltuielile fixe pentru masina (asigurare, revizii tehnice, intretinere, parcare), ca sa platesti exact cat utilizezi. In plus, te bucuri mereu de o masina noua, foarte bine intretinuta, cu care poti calatori in conditii de siguranta. Poti conduce de fiecare data alta masina, potrivita cu distanta si scopul deplasarii - o masina mica, poate chiar electrica, pentru drumurile scurte prin oras, respectiv o masina mai spatioasa cu loc suplimentar de bagaje, in cazul weekend-urilor la munte sau la mare.De la persoana la persoana (Peer to peer)O masina sau o flota de masini este utilizata de mai multi oameni sau de o comunitate. Aceasta solutie se potriveste proprietarilor de autoturisme care sunt dispusi sa-si inchirieze masinile altor soferi.Companie - consumator (Business to Consumer)Companii de car sharing care detin flote de masini, iar acestea sunt dispersate prin oras pentru a putea fi accesate cu usurinta de catre utilizatori.Companie-Companie (Business to Business)Flota de masini detinuta de o companie poate fi accesata doar de catre angajatii unei alte companii sau de membrii unei comunitati specifice (cum ar fi oamenii care lucreaza intr-o anumita cladire, indiferent de cine este angajatorul lor).Dezvoltarea tehnologica si urbanizarea rapida aduc, odata cu transformarea mediului in care traim si lucram in fiecare zi, si o schimbare a nevoilor si a prioritatilor. In orasele supra-aglomerate de astazi si in contextul dezvoltarii industriei auto, oamenii vor sa se bucure de mai multa mobilitate fara a sacrifica timp sau bani.In acest sens, car sharing-ul este o solutie confortabila si usor de utilizat nu doar pentru utilizarea individuala, ci si pentru companii. Din ce in ce mai multe organizatii inteleg beneficiile utilizarii unui serviciu de car sharing si apeleaza la el pentru valoarea adaugata adusa angajatilor si companiei ca intreg.Mai multe despre car sharing, intr-un material urmator semnat Porsche Finance Group Romania.