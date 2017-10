Google si Udacity ofera 60.000 de locuri pentru cursuri de baza in programare Android, HTML, CSS. Termen limita: 15 octombrie 2017

Web developer: 20.000 de locuri pentru incepatori, 10.000 de locuri pentru cei care au deja o minima experienta in programare.

Android developer: 20.000 de locuri pentru incepatori, 10.000 de locuri pentru cei care au deja o minima experienta in programare.

Udacity, platforma globala de instruire online si Google au deschis inscrierile pentru un total de 60.000 de locuri destinate celor care fie doresc sa invete notiuni de baza despre programare HTML/CSS ori Android fie au deja o minima experienta in programare si doresc sa isi dezvolte cunostintele. Termenul limita pentru inscrieri este 15 octombrie 2017, cursurile vor fi exclusiv online iar prima etapa va dura 3 luni.Cursurile de programare pentru incepatori dar si pentru cei care au deja o minima experienta in programare se impart in doua, fiecare cu cate 30.000 de locuri: