Estimari e-bikes in Germania: crestere de 12% in 2017. Se extinde bike sharing-ul

Capitalele si metropolele cu aglomeratie, ambuteiaje si multe ore de asteptare in trafic sunt un cosmar. O serie de edili si companii inovatoare cauta insa solutii, iar cele germane nu fac exceptie. Exista 73 de milioane de biciclete in Germania - si astfel aproape de doua ori mai multe decat masini. Si se asteapta ca piata sa continue sa creasca. Pe langa bicicletele aflate in proprietate, tot mai frecvent apar bicicletele de inchiriat. Iar aceasta e o afacere buna pentru start-upuri precum Rydies.