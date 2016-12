[P] Centrele de date Telekom si solutiile de hosting in cloud

Noua arhitectura next-generation-data center, dedicata serviciilor de cloud virtual privat implementata in centrele de date Telekom din Bucuresti si Brasov, este unica pe piata din Romania pentru ca permite stocarea si procesarea de volume uriase de date fara limitarile serverelor clasice, pe o arhitectura integrata, unificata si convergenta. Aceasta poate scala individual orice componenta (memorie, disc sau procesor), in functie de nevoile fiecarei companii.

De exemplu, o firma de distributie, ce are aplicatia de gestionare a clientilor (CRM) gazduita in centrul de date Telekom, odata cu dezvoltarea afacerii si cresterea numarului de clienti, va avea nevoie de mai multa memorie pentru a rula aplicatia. Aceasta poate fi alocata imediat, cu usurinta, din cloud-ul Telekom, fara a fi nevoie ca acea companie sa investeasca in echipamente. Sau, in cazul unui trust de presa ce genereaza foarte mult continut video ce trebuie stocat si accesat, Telekom poate oferi capacitatea virtuala de care are nevoie pentru a rula acest continut.

Noua arhitectura este, de asemenea, capabila sa sustina aplicatii pretentioase din punctul de vedere al resurselor, conditii pe care alti furnizori din piata nu au reusit inca sa le ofere. Un caz concret este cel al unui mare dezvoltator international de aplicatii cu harti online ce are necesitati mari de scriere si accesare a datelor (un volum de ordinul zecilor de terabites). Acesta a incercat solutii de storage in cloud de la cei mai mari jucatori de pe piata, dar infrastructurile lor nu au reusit sa faca fata cerintelor. Singura arhitectura ce a rezistat testelor a fost cea a Telekom.

Tot aceasta arhitectura are integrat sistemul de ”unified fabric” care unifica retelele de stocare si de date, iar capacitatea porturilor prin care circula datele aduce un spor de performanta de 8 ori mai mare fata de modelul traditional.

Pentru a asigura cel mai ridicat SLA (nivel minim garantat) din piata - de 99,999% disponibilitate - Telekom a dezvoltat o platforma tehnica in care fiecare componenta are redundanta, adica este dublata fizic, fara niciun single point of failure (SPOF). De asemenea, toate masinile virtuale ale clientilor beneficiaza automat de functia de High Availability, care asigura functionarea neintrerupta a masinilor virtuale. Cu alte cuvinte, e ca si cum clientul primeste cate doua servere fizice pentru fiecare server virtual achizitionat. Mai ales pentru aplicatiile de importanta critica ale clientilor, unde fiecare minut de nefunctionare inseamna pierderi, acesta este un diferentiator important fata de alte solutii existente pe piata.

Si totusi de ce cloud: in mod normal, la fiecare 3-5 ani trebuie inlocuite serverele fizice de la sediul clientului. Prin solutiile de stocare si procesare a datelor in cloud (VDC - virtual data server), clientul are posibilitatea de a avea cele mai noi tehnologii si echipamente fara a fi nevoit sa isi achizitioneze si sa inlocuiasca periodic toata infrastructura. Specialistii Telekom vor face permanent update si upgrade la platforma de cloud, astfel incat se evita orice intrerupere in activitate si nu sunt blocate resurse umane pentru a inlocui servere.

”Cererea de solutii IT web-based este in crestere, iar centrele de date sunt instrumente indispensabile pentru afaceri. Serviciile de hosting Telekom raspund acestor nevoi, fiind o alternativa sigura, sustenabila si eficienta financiar. In loc sa trebuiasca sa aloce investitii initiale de capital in infrastructura locala, cu costuri mari de intretinere, clientii beneficiaza de un serviciu lunar deductibil, care nu implica un efort financiar initial”, spune Ovidiu Ghiman, Director Comercial Business, Telekom Romania.

Si pentru ca securitatea datelor in cloud este unul din subiectele care preocupa multe companii, Telekom ofera cea mai matura tehnologie de virtualizare din lume, cu upgrade si dezvoltare continue. Se analizeaza constant toate vulnerabilitatile si se trimit automat solutii de update ale sistemelor de securitate.

Pe site-ul Telekom, companiile pot cere acum un cont de test gratuit pentru Virtual Data Center, ca sa isi determine exact aceste nevoi specifice afacerii lor.

Mai multe detalii aici.