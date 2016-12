​EXCLUSIV 1151 de romani si-au platit online obligatii fiscale in valoare de peste 971.000 lei in cele doua zile de la inrolarea ANAF in Ghiseul.ro

​Articol actualizat

1. Impozit pe venituri din activitati independente

2. Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri

3. Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor

4. Contributii individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor

5. Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica

ANAF a fost inrolat in Ghiseul.ro, astfel ca, incepand de miercuri, 14 decembrie, contribuabilii persoane fizice si PFA-urile pot efectua online plata taxelor si impozitelor pe care le datoreaza catre ANAF, cum ar fi: impozit pe venituri din salarii sau din folosinta bunurilor, impozitul pe venituri din dividende, dobanzi, premii, din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala sau din activitati agricole, a anuntat miercuri Ministerul Comunicatiilor. Totodata, pot fi platite online contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de asigurati, precum si amenzile judiciare.





ERATA: Intr-o versiune anterioara a articolului suma precizata in titlu si in primul paragraf indica o valoare gresita. Articolul a fost corectat: 971.185 lei platiti de cei 1.151 de contribuabili in cele doua zile de la inrolarea ANAF in sistemul Ghiseul.ro