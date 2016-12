ANALIZA O propunere de strategie de guvernare pentru telecomunicatii: 2. Finantare pentru Romania inteligenta

Fondul Romania Inteligenta/Digitala

Fondurile generate de telecomunicatii pentru 'telecomunicatii'!

Continuare la http://nicolaeoaca.blogspot.ro/

Amintesc de banii obtinuti din vanzarea unui pachet de 54,01% din actiunile RomTelecom (716 milioane dolari), de rezultatul licitatiei de frecvente organizata de ANCOM in anul 2012 (682 milioane euro), etc., in total cu mult peste un miliard de euro, fonduri care nu au fost folosite in cel mai bun interes national - conectarea intregii Romanii la retele de mare viteza si mai ales cresterea adoptiei internetului, care ar fi dus la dezvoltarea economiilor locale si implicit si la cresterea economiei nationale.Obiectivul privatizarilor ar fi trebuit sa fi fost reducerea decalajului Romaniei fata de tarile UE in acoperirea cu retele de mare viteza si, mai ales, in adoptia Internetului, si pentru aceasta ar fi trebuit ca rezultatul acestor vanzari sa ramana in 'telecomunicatii', sa contribuie la dezvoltarea retelelor de telecomunicatii in special in zonele rurale.46% din populatia Romaniei locuieste in zonele rural unde adoptia Internetului este mica, iar pentru solutionare MCSI s-a imprumutat (Banca Mondiala, etc.), autoritatea de reglementare (ANRCTI/ANC) a luat bani de la operatorii de telecomunicatii pentru a instala telecentre in comune in timp ce banii generati de telecomunicatii (privatizarea RomTelecom, licente 2G, 3G, 4G, etc.) erau ᅡgatrasi de gaurile negreᅡh din economia Romaniei, rezultatul fiind o slaba dezvoltare economica, Romania fiind alaturi de Bulgaria ultimele tari din UE in privinta PIB/locuitor.Ar trebui creat un fond, sa-i zicem Fondul Romania Digitala sau Fondul Romania Inteligenta alimentat din cel putin doua surse si care sa fie pus la dispozitia procesului de digitalizare, transformare, 'inteligentizare', a Romaniei.O prima sursa pentru acest fond ar trebui sa fie chiar telecomunicatiile. Avand in vedere puternicul impact al adoptiei Internetului asupra cresterii PIBului, (cresterea utilizarii internetului cu 10% duce la cresterea PIBului cu 1,5%), ar trebui ca guvernele sa foloseasca fondurile generate de telecomunicatii (privatizari: RomTelekom (Telekom), Radiocomunicatii, licente frecvente, etc.) numai pentru conectarea Romaniei la retelele de comunicatii de mare viteza, pentru Romania Inteligenta, alimentand acest fond, care sa ajute la realizarea proiectului national 'Romania Inteligenta'.De exemplu, ar fi posibil, poate chiar in anul 2017, ca ANCOM sa vanda spectrul (2x5 MHz) din banda de 800MHz ramas nevandut la licitatia din 2012 si pentru care s-ar putea obtine cel putin 35 milioane euro, care ar putea sa alimenteze Fondul Romania Inteligenta/Digitala si astfel puse la dispozitia proiectului pilot 'Alba Iulia 2018 - oras inteligent', cel putin la inceput pana ce se obtin si fonduri UE.Astfel, proiectul ar putea fi accelerat si terminat pana la 1 decembrie 2018. In urmatorii cativa ani este posibil ca ANCOM sa mai vand si alte licente de frecvente (banda de 700MHz pana in 30 iunie 2020, etc.), pentru care s-ar putea obtine aproape 200 milioane euro.