Al optulea dosar penal la Posta Romana: 26 de persoane sunt urmarite penal pentru decontarea presupus nelegala de bilete de odihna si tratament in perioada 2009-2012

Procurorii DNA nu au oferit mai multe detalii referitoare la acest dosar administrat in teritoriu. HotNews.ro a solicitat un punct de vedere si conducerii Postei Romane in legatura cu acest dosar si vom reveni cu precizari imediat ce le vom primi.

UPDATE1

"Aceste presupuse ilegalitati au fost constatate in urma unor controale efectuate de catre compartimentul intern de control al companiei, iar cercetarile in acest caz au fost declansate ca urmare a formularii unor plangeri penale de catre Posta Romana. In concluzie, situatia este cunoscuta la nivelul managementului, inca din 2012.

Cercetarile si constatarile compartimentului intern de control al companiei au avut loc in cursul anului 2012, insa faptele au fost savarsite in perioada 2009-2011. Avand in vedere faptul ca, potrivit dispozitiilor Codului Muncii, angajatorul poate dispune aplicarea de sanctiuni disciplinare in termen de maximum 6 luni de la data savarsirii faptei, Posta Romana nu mai putea aplica sanctiuni disciplinare, in mod legal. Mai mult, unele dintre persoanele identificate ca raspunzatoare pentru cele constatate nu mai aveau calitatea de salariati ai companiei. In consecinta, Posta Romana nu a avut posibilitatea aplicarii unor sanctiuni disciplinare. In schimb, compania a formulat plangere penala impotriva salariatiilor identificati ca fiind vinovati si s-a constituit parte civila impotriva acestora pentru recuperarea prejudiciului.

Demersurile de natura institutionala prezentate mai sus trebuie validate de organele judiciare si de instantele de judecata. In lipsa acestor decizii finale si definitive, ne rezervam dreptul de a nu face alte comentarii".

UPDATE 2 (luni, 19:30) Posta Romana:

"Situatia este cunoscuta la nivelul managementului, inca din 2012. Aceste presupuse ilegalitati au fost constatate in urma unor controale efectuate de catre compartimentul intern de control al companiei, iar cercetarile in acest caz au fost declansate ca urmare a formularii unor plangeri penale de catre Posta Romana. (..) Compania a formulat plangere penala impotriva salariatiilor identificati ca fiind vinovati si s-a constituit parte civila impotriva acestora pentru recuperarea prejudiciului'."Prejudiciul total in acest dosar se ridica la 1.862.744 lei, din care s-a recuperat suma de 409.557 lei, in timpul controlului intern al companiei. Pentru recuperarea sumei de 1.453.187 lei, Posta Romana s-a constituit parte civila in acest dosar si a formulat plangere penala pentru inselaciune, neglijenta in serviciu, fals si uz de fals, impotriva salariatiilor implicati in crearea acestui prejudiciu".Saptamana trecuta, DNA a anuntat trimiterea spre judecare a celui de-al saptelea dosar la Posta Romana , dosar in care, fost director general al Companiei Nationale Posta Romana, a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita, (3 fapte), abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (2 fapte) si conflict de interese, in forma continuata. In acest dosar, Posta Romana s-a constituit parte civila in cauza pentru recuperarea unui prejudiciu in valoare de 2,8 milioane lei.Anterior, 'procurorii DNA au trimis spre judecareavand ca obiect infractiuni care au determinat prejudicii in dauna Companiei Nationale Posta Romana (vezi comunicate nr. 1332/VIII/3 din 1 noiembrie 2016 si 1814/VIII/3 din 19 noiembrie 2015 ). Pana in acest moment, in trei dintre cele sase dosare s-au pronuntat decizii de condamnare definitiva, iar celelalte trei dosare se afla pe rolul instantelor, in diferite stadii de judecare. Deciziile de condamnare variaza intre 8 ani si 6 luni inchisoare si 3 ani si 6 luni inchisoare cu suspendare'.