ANALIZA O propunere de strategie de guvernare pentru telecomunicatii: 3. Conditii necesare pentru Romania inteligenta

1. Salarii in ministerul 'telecomunicatiilor' (MCSI) la nivelul industriei telecomunicatiilor pentru personal bine pregatit si motivat si cultura organizationala adecvata

2. Legislatie predictibila si favorabila dezvoltarii retelelor de telecomunicatii - oferta Eliminarea imediata a 'taxei pe stalp'

3. Stimularea adoptiei Internetului - cererea

Pentru realizarea obiectivelor propuse in strategia 'Romania inteligenta', dar si pentru o activitate normala noul ministru al 'telecomunicatiilor' ar trebui sa construiasca o organizatie stabila si performanta, bazata pe buni specialisti in telecomunicatii si tehnologia informatiilor. Ar trebui sa explice guvernului, primului-ministru ca desi angajatii sistemului ministerului 'telecomunicatiilor' (minister, etc.) fac parte din categoria 'bugetari' nu trebuie tratati la fel cu ceilalti in ce priveste politica de angajare, pregatire, motivare, recompensare. Trebuie luata in consideratie particularitatea 'telecomunicatiilor' unde piata fortei de munca este dezechilibrata: cererea de specialisti de telecomunicatii si mai ales de IT-sti si este mai mare decat oferta.Astfel, salariul mediu net in telecomunicatii este dublul salariul mediu net pe economie, iar salariile din minister ar trebui sa fie la aceste nivel, pentru ca ministerul angajeaza din 'telecomunicatii'. Nu mai vorbesc de specialisii IT, ale caror salarii sunt foarte mari, cele mai mari din economie (mii de euro net pe luna). Nevoia de specialisti a operatorilor de telecomunicatii (Orange, Vodafone, Telekom, RCS&RDS, UPC, etc.) a condus la cresterea salariilor si la politici de personal in care selectarea, pregatirea si motivarea au capatat o importanta deosebita. Salariile au fost marite pentru a-i putea pastra. Un specialist din sistemul ministerului comunicatiilor, daca va dori sa plece, nu va pleca la ministerul sportului sau al agriculturii, ci la o companie de telecomunicatii sau IT, din Romania sau din afara, pentru un salariu mult mai bun. In plus este dificil de arbitrat corect o competitie avand o stare sociala inferioara. Realizarea obiectivelor propuse se poate face numai cu specialisti, construirea unei organizatii stabile si performante necesitand o alta abordare, decat cea 'bugetara' si uneori patriotarda. Iar finantarea se poate realiza din taxele care se incaseaza din telecomunicatii.Noul ministru al telecomunicatiilor ar trebui sa explice acestea primului ministru, guvernului si sa convinga ca salariul mediu din sistemul ministerului trebuie sa fie la nivelul salariului mediu din telecomunicatii.Guvernele Romaniei si-au facut un obicei in a considera telecomunicatiile o sursa de venituri care sa alimenteze 'gaurile negre' ale economiei sau sa plateasca majorari de salarii, de pensii, nestiind sau ignorand ca exista o corelatie intre gradul de dezvoltare si utilizare a accesului la retele de mare viteza si cresterea economica a tarii, bunastarea intregii natiuni. Cresterea cu 10% a utilizarii internetului provoaca cresterea cu 1,5% a PIB-ului, prin faptul ca in noile zone racordate la Internet afacerile se pot desfasura mult mai usor. In loc sa se investeasca in viitor guveranantii nostri au investit pe termen foarte scurt marind salarii, pensii, etc. in preajma alegerilor - 'pomeni electorale', sau alimentand gauri negre din economie.Asa se face ca cei peste 682 milioane euro obtinute din licitatia de spectru din anul 2012 nu s-au folosit pentru conectarea Romanei la retele de mare viteza, cresterea gradului de adoptie a Internetului. Romania este, alaturi de Bulgaria, ultima tara in UE din punctul de vedere al utilizarii Internetului si nu intampator PIBul nostru tot pe ultimul loc este in clasamentul UE. Mai mult, dupa ce ca nu folosesc eficient veniturile din telecomunicatii guvernantii mai pun si taxe noi operatorilor din telecomunicatii, 'taxa pe stalp', de exemplu, si aceasta intr-o perioada delicata - industria era in stagnare, criza economica, astfel ca incepand cu anul 2009 veniturile si profitabilitatea in telecomunicatii a tot scazut. In tot acest timp, ministrii care au condus telecomunicatiile nu au zis nimic, nu s-au ridicat sa apere cresterea industriei si implicit a economiei nationale. 'Taxa pe stalp' trebuie eliminata IMEDIAT pentru a ajuta telecomunicatiile sa-si revina si astfel sa ajute la cresterea economica a tarii.Predictibilitatea legislativa, mai ales cea fiscala, degrevarea telecomunicatiilor de taxe contraproductive este foarte importanta pentru evolutia telecomunicatiilor, a economiei, a puterii de cumparare a romanilor pentru ca toate aceste taxe sunt transferate utilizatorului final prin tarife mai mari.Existenta unor retele de mare viteza este o conditie necesara, insa nu si suficienta.