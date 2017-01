Detaliile achizitiei NetCity in Monitorul Oficial: Actionarii Direct One au decis sa imprumute 36 milioane de euro de la BCR si BRD pentru a finanta tranzactia si alte datorii

achizitia Netcity Telecom Foto: Hotnews

1. Teofil Ovidiu Muresan (32,195% din actiuni)

2. Simion Adrian Muresan (32,195% din actiuni)

3. Marian Pantazescu (30,618% din actiuni)

4. Mihai Dobrescu (4,992% din actiuni)

"Salutam decizia Consiliul Concurentei asupra acestei tranzactii, in baza complementaritatii celor 2 retele - Netcity si Direct One, respectiv a minimelor efecte concurentiale pe care tranzactia le produce. Vom continua procesul de achizitie a Netcity asa cum ne-am angajat in fata actionarilor si bancilor finantatoare" a declarat atunci Marian Pantazescu, Presedintele Consiliului de Administratie al Direct One.

Consiliul Concurentei a deschis in acest an o investigatie impotriva Netcity Telecom pentru un posibil abuz de pozitie dominanta, abia dupa ce a fost obligat in instanta sa faca acest lucru

"Consiliul Concurentei a fost obligat in instanta sa demareze aceasta investigatie, dupa ce a refuzat initial plangerea facuta in martie 2015 de iNes Group. iNes Group se judeca si cu NetCity Telecom, de la care solicita daune de peste 1 milion de euro pentru perceperea unor tarife arbitrare, nejustificat de mari, si a clauzelor abuzive. iNES Group solicita, avand in vedere pozitia de monopol a Netcity Telecom, reglementarea tuturor tarifelor practicate, pe baza de costuri si eliminarea clauzelor abuzive din contractele existente. iNes Group sustine realizarea proiectului NetCity insa la tarife corecte pentru furnizorii de internet".

Odata cu aparitia proiectului Netcity si in directa legatura cu acesta, concurenta pe piata serviciilor de telecomunicatii a crescut, ducand la imbunatatirea calitatii si la reducerea preturilor serviciilor de comunicatii de care beneficiaza cetatenii Municipiului Bucuresti.

Pana in acest moment, Netcity Telecom a reusit sa combata monopolurile operatorilor existenti in aproximativ 10% din suprafata orasului, ajungand, in orice scenariu, la o cota de piata de sub 2,5%. Mai mult, contrar concluziilor Consiliului Concurentei, operatori semnificativi de telecomunicatii opereaza in piata serviciilor fixe de telecomunicatii fara a apela la infrastructura Netcity Telecom, cel mai bun exemplu fiind Orange care ofera servicii prin intermediul retelei detinute de compania Telekom.

O buna parte dintre retelele de cabluri aeriene de telecomunicatii din Bucuresti sunt construite fara autorizatii si prejudiciaza mediul concurential, veniturile statului si consumatorul final. Proiectul Netcity a fost supus unor actiuni continue de boicot si de calomniere din partea unor carteluri de operatori de telecomunicatii, inclusiv in cadrul investigatiei sectoriale demarata de Consiliului Concurentei, cu scopul de a mentine situatia inacceptabila a cablurilor aeriene din Bucuresti.



Actionarii Direct One, companie controlata de antreprenorii romani Teofil Muresan si Simion Muresan, au decis in 9 decembrie 2016 sa contracteze de la BCR si BRD trei facilitati de credit in valoare maxima totala de 36 de milioane de euro pentru finantarea unor datorii si a achizitiei Netcity Telecom, operatorul retelei subterane pentru fibra optica a Municipiului Bucuresti, de la grupul UTI, controlat de Tiberiu Urdareanu, potrivit unei hotarari publicate luni, 9 ianuarie in Monitorul Oficial.In documentul publicat in Monitorul Oficial se precizeaza ca:"A. In conformitate cu contractul de vanzare-cumparare din data de 25 august 2016, incheiat intre Direct One Infrastructure, UTI Grup si UTI Netcity Investments, Direct One Infrastructure are in vedere achizitionarea a 100% din capitalul social al Netcity Telecom,B. Societatea (n.a Direct One), impreuna cu Direct One Infrastructure au in vedere incheierea unui contract de facilitati de credit guvernat de drept roman ('Contractul de Credit') cu un grup de institutii de credit, respectiv cu (i) Banca Comerciala Romana (..) si (ii) BRD - Groupe Societe Generale (..) in conformitate cu care se vor pune la dispozitia Societatii, a Direct One Infrastructure si a Netcity trei facilitati de credit in valoare maxima totala de, asa cum este specificat mai jos si detaliat in Contractul de credit:(i) se vor pune la dispozitia Societatii urmatoarele facilitati:(a) o facilitate de credit la termen avand o valoare totala de pana la('Facilitate A'), cu scopul de a refinanta anumite datorii financiare existente ale Societatii;(b) o transa dintr-o facilitate de credit la termen avand o valoare totala de pana la('Transa 1 a Facilitatii B'), cu scopul de a finanta, printre altele, plata anumitor costuri ale tranzactiei si anumite imprumuturi structurate intra-grup sau contributii ale Societatii la capitalul social al Direct One Infrastructure;(c) o transa dintr-o facilitate de credit la termen avand o valoare totala de pana la(Transa 2 a facilitatii B'), cu scopul de a finanta plata pretului amanat al Achizitiei;(ii) se va pune la dispozitia Direct One Infrastructure o transa dintr-o facilitate de credit la termen avand o valoare totala de pana la(Transa 3 a Facilitatii B), cu scopul de a finanta plata partiala a pretului Achizitiei si a anumitor costuri ale tranzactiei;(iii) dupa intrarea acesteia in Contractul de Credit, se va pune la dispozitia NetCity o transa dintr-o facilitate de credit la termen avand o valoare totala de pana la('Transa 4 a Facilitatii B'), cu scopul de, printre altele, a refinanta anumite datorii financiare existente ale NetCity;(iv) se va pune la dispozitia Societatii si, dupa intrarea acesteia in Contractul de Credit, a NetCity, o facilitate de credit reutilizabila pentru scrisori de garantie avand o valoare totala de pana la, cu scopul de a refinanta anumite scrisori de garantie bancara existente ale Societatii si ale NetCity si pentru scopuri societare generate.Direct One, furnizor independent si neutru de infrastructura de fibra optica pentru telecomunicatii, controlat de antreprenorii romani Teofil Muresan si Simion Muresan, opereaza o retea aeriana nationala de fibra optica in lungime de peste 5500 km si care asigura exclusiv conexiuni intre orase.Direct One detine 11.499 parti sociale in capitalul social al Direct One Infrastructure, reprezentand 99,99% din capitalul social al Direct One Infrastructure., au anuntat oficialii Direct One in 23 decembrie 2016, potrivit Agerpres. Decizia autoritatii permite partilor sa finalizeze in perioada urmatoare procesul de dobandire a controlului unic direct asupra Netcity Telecom de catre Direct One.Direct One, companie cu capital autohton detinuta majoritar de catre antreprenorii Teofil Muresan si Simion Muresan, opereaza o retea aeriana nationala de fibra optica in lungime de peste 5500 km si care asigura exclusiv conexiuni intre orase. Netcity Telecom este operatorul retelei 'Netcity', fiind responsabil cu proiectarea, realizarea si operarea acesteia, in baza unui contract de concesiune semnat in 2008 cu Primaria Municipiului Bucuresti pe o perioada de 49 de ani. Reteaua suport de infrastructura pentru fibra optica are in prezent o lungime de aproximativ 1000 km, fiind pusa la dispozitia operatorilor de telecomunicatii care ofera servicii pe teritoriul Municipiului Bucuresti.ca a efectuatsi la punctele de lucru ale acestei companii,manifestat prin aplicarea unor tratamente discriminatorii pe pietele pe care acesta actioneaza (piata serviciilor de acces la infrastructura fizica asociata retelelor de comunicatii electronice pentru amplasarea in subteran a acestora (servicii de inchiriere canalizatie subterana, piata de inchiriere fibra optica echipata/neechipata si piata serviciilor adiacente)., a declarat urmatoarele:Contactati de HotNews.ro,"Netcity Telecom a cooperat si va continua sa manifeste o atitudine de cooperare deplina cu Consiliul Concurentei in identificarea situatiei reale a retelelor de comunicatii din Municipiul Bucuresti. In acest sens, de-a lungul investigatiei sectoriale si, mai ales, dupa publicarea in 2015 a raportului preliminar al anchetei, Netcity Telecom a depus la Consiliul Concurentei sute de documente oficiale, dovezi fotografice si date publice despre retelele de comunicatii din Municipiul Bucuresti.Toate aceste dovezi arata ca:Din nefericire, observam ca toate dovezile oferite de Netcity Telecom au fost ignorate pana in acest moment de catre Consiliul Concurentei, acesta alegand sa isi defineasca concluziile in baza unor opinii nesubstantiate, primite de la operatorii de telecomunicatii si fara a efectua vreun studiu de piata real.Drept raspuns, compania noastra va face in continuare toate demersurile tehnice si legale pe care le are la dispozitie pentru a convinge Consiliul Concurentei sa efectueze un studiu real de piata si sa se implice activ in restabilirea legalitatii si a mediului concurential in piata retelelor de telecomunicatii din Bucuresti".Netcity Telecom a mai precizat atunci ca "Proiectul, care, sustine democratizarea accesului la servicii - consumatorii au posibilitatea de a alege furnizorul de servicii de internet, telefonie sau TV fara a mai fi obligati sa aleaga furnizorul "impamantenit" al cartierului, deoarece orice operator poate ajunge cu reteaua sa la cladirea bransata la Netcity, impiedicand astfel intelegerile din trecut prin care operatorii isi "imparteau" geografic cartierele pentru care dezvoltau infrastructura, monpolizand accesul la servicii si tinand astfel abonatii captivi".Informatii ca firma netCity Telecom ar fi de vanzare au aparut inca din 2015, in conditiile in care in prezent, lucrarile la reteaua Netcity sunt blocate.