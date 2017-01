Posta Romana: Vremea extrema afecteaza traficul postal si este posibil sa apara intarzieri ale trimiterilor postale

"Posta Romana isi cere scuze tuturor clientilor si partenerilor si ii asigura ca operatorul national de servicii postale isi va respecta toate obligatiile impuse prin lege si asumate in relatia cu clientii si va gestiona cat mai eficient posibil, situatia cauzata de vremea nefavorabila", se arata in comunicatul Postei.

Posta Romana a anuntat miercuri ca in urma conditiilor meteo extreme, traficul trimiterilor postale, atat la nivel national cat si international, va fi afectat in perioada urmatoare. 'Intrucat vremea nefavorabila impune restrictii de trafic, atat pe teritoriul tarii cat si in ceea ce priveste cursele de transport aerian internationale, fluxul de import cat si cel de export va fi afectat. Avand in vedere aceste aspecte, este posibil sa apara intarzieri in ceea ce priveste timpii de circulatie in traficul postal. Estimam ca aceasta situatie se va manifesta pana in jurul datei de 22 ianuarie 2017', anunta compania.Compania mai precizeaza ca 'orice reclamatie legata de calitatea serviciilor postale presate de Posta Romana poate fi trimisa pe adresa de mail: infopost@posta-romana.ro De asemenea, clientii au la dispozitie numerele de telefon: 021 9393, 021 9393 111.