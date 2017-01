ANALIZA O propunere de strategie de guvernare pentru telecomunicatii: 4. Administrarea activelor de telecomunicatii ale statului

1. Marirea valorii de piata a operatorilor de telecomunicatii

2. Listarea operatorului Telekom/RomTelekom

Reluarea procesul investitional inainte de listare - dezvoltarea retelelor LTE si fibra

Accelerarea fuziunii operatorilor RomTelekom si Cosmote Romania

Continuare la http://nicolaeoaca.blogspot.ro/

Romania detine operatori de telecomunicatii, fiind reprezentata in administrare de diferite ministere: Telekom (RomTelekom, Cosmote), Radiocomunicatii, administrate de catre MCSI, Telecomunicatii CFR administrata de Ministerul Transporturilor, sau Teletrans care apartine de Ministerul Economiei. MCSI mai are in portofoliu si Posta Romana. Administrarea acestor active a fost o problema in aproape toate guvernarile: rezultate financiare nu prea bune, pozitii de piata slabe, scaderea valorii de piata, etc. Noua guvernare ar trebui sa reconsidere modul in care administreaza acesti operatori pentru a-i transforma in competitori puternici pe o piata tot mai competitiva si matura.Ministrul ᅡhtelecomunicatiilorᅡh ar trebui sa aiba in vedere marirea valorii de piata a operatorilor RomTelekom (Telekom), Radiocomunicatii, etc., pe care statul roman ii detine. Valoarea de piata a unei companii reflecta calitatea procesului de administrare, prestatia administratorilor. In tarile cu economii de piata, poate cel mai important rol al administratorilor unei companii este sa-i creasca valoare de piata, fiind demisi daca nu reusesc.Valoarea de piata este, deci, o masura a calitatii reprezentarii statului in administrarea acestor societati, rezultatele de pana acum cerand o abordare profesionista. In consiliul de administratie (RomTelekom, Cosmote, etc.) statul roman ar trebui reprezentat de cei mai buni experti, specialisti, personalitati chiar, capabili(e) sa inteleaga afacerea si industria si sa aiba o viziune asupra acesteia si a strategiei de dezvoltare. La o mare companie precum (Rom)Telekom, o personalitate precum Daniel Daianu, pentru a da doar un exemplu.O valoare de piata mare inseamna un operator cu o pozitie puternica pe piata si incasari mari la vanzarea acestuia. Finantarea dezvoltarii afacerilor, care a afectat negativ evolutia din ultimii ani a unora dintre operatori detinuti de statul roman, ar trebui sa fie, deasemenea, luata in consideratie cu prioritate.In toamna anului 2013, guvernul Romaniei incepea a patra tentativa pentru a vinde pachetul pe care statul roman il mai detinea in operatorul RomTelecom, 45,99%, dupa alte trei tentative esuate in 2005, 2008 si 2010. A fost angajat consilierul juridic (Bulboaca si Asociatii), a fost angajat si consortiul (Swiss Capital, UBS,Musat si Asociatii, BT Securities) care sa realizeze vanzarea pachetului. Pana in august 2014 si apoi finele anului 2015 acest consortiu trebuia sa fi prezentat o propunere pentru vanzarea optima (maximizarea valorii) a pachetului - listare la bursa sau vanzare directa, fuziune RomTelekom - Cosmote inainte de vanzare. Pana acum nimic!. Cum consortiul angajat cu vanzarea pachetului avea tot interesul sa-l vanda pentru a-si incasa onorariul, se pare ca guvernul se desparte greu de participatia pe care o detine in RomTelekom. Este adevarat ca nici conditiile nu sunt cele mai bune si ma refer mai ales la performantele operatorilor.Ar trebui reluata listarea operatorului RomTelecom/Telekom, selectarea consultantului fiind deja facuta. In paralel ar mai putea fi facut ceva, pentru marirea valorii de piata a operatorului.Si fostul RomTelekom si fostul Cosmote Romania au aceiasi problema - investitiile scazute din ultimii cativa ani, care au facut ca retelele fixe (fibra optica) si mobile (LTE) sa nu aiba acoperiri competitive. Reteua de fibra optica RomTelekom (2 milioane locuinte planificate pentru finele anului 2016) este mai putin dezvoltata decat reteua UPC Romania sau RCS&RDS. Reteaua LTE a fostului Cosmote este mai putin dezvltata decat retelele LTE ale operorilor Orange si Vodafone. Si, colac peste pupaza, s-a incercat indreptarea acestei greseli cu o alta greseala si mai mare - oferirea accesului la reteaua fixa RomTelekom operatorului Orange Romania contra accesului la reteaua mobila a acestuia.La licitatia de spectru din 2012 Cosmote a achizitionat doar un bloc de 2x5MHz in banda de 800MHz. Cauza comuna a acestei probleme de dezvoltare a retelelor este subfinantarea, o legatura putandu-se face si cu problemele din ultimii ani ale companiei mama OTE si ale Greciei. Dezvoltarea rapida a retelelor de fibra optica si mai ales LTE este o conditie esentiala pentru revenirea operatorului, pentru cresterea valorii de piata a acestuia.Ministrul ar trebui sa ceara accelerarea fuziunea operatorilor Telekom/RomTelekom, in care Romania detine 45,99% si Telekom Mobile/Cosmote Romania, in care RomTelekom detine 30%, inainte de listarea Telekom/RomTelekom. Aceasta inseamna transformarea a doi operatori, Telekom/RomTelecom si Telekom Mobile/Cosmote, fiecare cu aceiasi problema - investitiile - si fiecare actionand de ceva vreme tot mai concertat intr-o piata din ce in ce mai convergenta si mai competitiva, ajunsa la maturitate, intr-un operator puternic capabil sa concureze cu Vodafone si Orange si sa recastige pozitia de lider.Ministrul ar trebui sa nu recomande vanzarea intregului pachet detinut de stat, dupa modelul Frantei sau Germaniei, unde statul detine inca o pozitie minoritara confortabila in structura actionariatului. Vanzarea ar putea fi facuta prin listare duala (bursa din Bucuresti si din Germania sau Franta, de exemplu) oferta publica initiala putand insemna vanzarea unui pachet de 15-25%, in functie de context pana in anul 2020.