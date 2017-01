Premierul Sorin Grindeanu: S-a deblocat plata online a taxelor şi impozitelor datorate ANAF

Premierul Sorin Grindeanu a anuntat joi, in sedinta de Guvern, ca plata taxelor si impozitelor datorate ANAF se pot face online, dupa ce in cursul zilei de miercuri si in dimineata zilei de joi platforma a fost nefunctionala, informeaza Mediafax. La randul sau, ministrului Finantelor Publice, Viorel Stefan, a explicat ca 'a fost o incercare de upgradare a sistemului. Versiunea noua in faza de teste a functionat. Operational s-a blocat, s-a intervenit. Acum jumatate de ora, o ora (...) s-au reluat platile pe versiunea veche de program', potrivit Agerpres.Mediafax a anuntat joi ca taxele si impozitele care trebuiesc platite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) nu se pot achita online, pe ghiseul.ro, platforma nefiind functionala.Amintim ca ANAF a fost inrolat in Ghiseul.ro, astfel ca, incepand de miercuri, 14 decembrie 2016, contribuabilii persoane fizice si PFA-urile pot efectua online plata taxelor si impozitelor pe care le datoreaza catre ANAF, cum ar fi: impozit pe venituri din salarii sau din folosinta bunurilor, impozitul pe venituri din dividende, dobanzi, premii, din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala sau din activitati agricole. Totodata, pot fi platite online contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de asigurati, precum si amenzile judiciare.