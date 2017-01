Politia a anulat licitatia pentru realizarea unui sistem IT de recunoastere faciala la nivel national

" Motive anulare: Abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului

Abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului Observatii: Anularea s-a facut conform prevederilor art.212, alin.1, lit.c - teza a doua "este imposibila incheierea contractului", din Legea 98/2016".

Motivul prezentat in SEAP pentru anularea acestei licitatii este urmatorul:Pentru acest contract, in valoare estimata de circa 975.000 de euro fara TVA, Politia a primit patru oferte, una dintre acestea fiind de la Ymens Teamnet, firma de solutii IT de tip cloud a grupului fondat de catre deputatul Sebastian Ghita, dat in prezent in urmarire internationala.Despre anularea acestei licitatii a scris anterior si Profit.ro. Politia Romana a demarat in luna septembrie 2016 o licitatie deschisa pentru implementarea unui sistem informatic numit NBIS (National Biometric Identification System), contract cuMai exact, Politia voia sa implementeze pana la Craciun (20 decembrie 2016) un sistem IT de recunoastere faciala a persoanelor, destinat activitatilor criminalistice de achizitie, comparare si verificare a imaginilor digitale faciale ale suspectilor, condamnatilor, persoanelor cu identitate necunoscuta, persoanelor disparute si cadavrelor cu identitate necunoscuta intr-o baza de date cu fotografii faciale organizata la nivelul Politiei Romane. Solutia IT va trebui sa permita identificarea persoanelor din imagini, chiar daca acestea poarta cagula sau burka.Sistemul ar fi permis introducerea/preluarea de imagini faciale digitale in/din baza de date organizata la nivelul Politiei Romane si va permite cautari/verificari/comparatii ale acestora cu cele provenite din diferite surse (CCTV, webcam, telefoane mobile, ATM cam etc.) realizand recunoasterea persoanelor.