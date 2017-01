BNR a atribuit prin licitatie in luna decembrie contracte IT de peste 2,99 milioane de euro firmelor Kapsch, Ymens Teamnet si Power Net Consulting

1. Ce licitatie a castigat Kapsch: Realizarea unei infrastructuri IT de operare a unor aplicatii informatice critice ale BNR

Kapsch Romania, filiala a grupului austriac de solutii si servicii IT&C, Kapsch, a castigat in luna decembrie o licitatie IT demarata de BNR care viza doua loturi:Lot 1. O solutie pentru o infrastructura informatica hardware si software care sa indeplineasca standardele de performanta, disponibilitate, securitate si rezilienta cibernetica pentru operarea unor aplicatii informatice criticeLot 2. O solutie pentru consolidarea platformei de virtualizare a autoritatii contractante si replicarea acesteia la sediul de continuitatePentru ambele loturi au depus oferte admisibile urmatoarele firme:Firma Kapsch a fost declarata castigatoare in cazul ambelor loturi, semnand contractul cu BNR in data de 8 decembrie 2016.Ymens Teamnet (firma de solutii IT de tip cloud a grupului fondat de catre deputatul Sebastian Ghita, dat in prezent in urmarire internationala) in asociere cu firma Power Net Consulting, a castigat un contract IT de peste 5,99 milioane lei (fara TVA) pentru: Dezvoltarea infrastructurii de comunicatii proprii a BNR si a retelei de comunicatii interbancare RCIIn cadrul acestei licitatii, BNR a primit oferta si de lain legatura cu atribuirea acestui contract IT,ca oferta acestei asocieri "intrunea criteriile privind capacitatea, în conformitate cu documentația de atribuire și respecta prevederile art. 164 -167 din Legea 98/2016."