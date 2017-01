Platforma informatica de asigurari de sanatate functioneaza defectuos, fiind afectate toate sistemele IT din sanatate

O problema majora: Desi Teamnet a castigat contracte IT de peste 5 milioane de euro pentru mentenanta PIAS si a cardului de sanatate, oficialii CNAS spun ca nu au predat inca sistemele IT din cauza lipsei unei mari parti a documentatiei tehnice a acestora, avand discutii aprinse pe aceasta tema cu HP Romania, implementatorii sistemului IT.

Desi Teamnet a castigat contracte IT de peste 5 milioane de euro pentru mentenanta PIAS si a cardului de sanatate, oficialii CNAS spun ca nu au predat inca sistemele IT din cauza lipsei unei mari parti a documentatiei tehnice a acestora, avand discutii aprinse pe aceasta tema cu HP Romania, implementatorii sistemului IT. Comunicat CNAS: "Astazi, 16.01.2017, incepand cu ora 11:00, Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate este indisponibila datorita unor probleme tehnice. Pana la remedierea problemelor tehnice aparute, serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale se acorda/se elibereaza in regim off-line.



Pentru transmiterea si validarea serviciilor acordate in aceasta perioada sunt aplicabile dispozitiile art.199-202 din H.G. 161/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 361 ¬ 364 din H.G. 206/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.



In acest sens, pana la termenul de raportare a activitatii lunare pentru perioada in care au fost constatate intreruperi in functionarea PIAS, presedintele CNAS va emite ordin, conform prevederilor legale mai sus mentionate".





Timpi de rezolvare a incidentelor la card Foto: CNAS Timp de Raspuns: Timpul scurs de la contactul initial dintre utilizatorii sistemului si HelpDesk si raspunsul primit de la echipa de suport tehnic. Aceasta actiune se va desfasura prin Intermediul telefonului sau a mesageriei electronice si va fi auditata de catre Prestator. Prestatorul va asigura accesul Beneficiarului la aplicatia de auditare in vederea confirmarii nivelului serviciilor, realizarii de estimari cantitative etc.

Timpul scurs de la contactul initial dintre utilizatorii sistemului si HelpDesk si raspunsul primit de la echipa de suport tehnic. Aceasta actiune se va desfasura prin Intermediul telefonului sau a mesageriei electronice si va fi auditata de catre Prestator. Prestatorul va asigura accesul Beneficiarului la aplicatia de auditare in vederea confirmarii nivelului serviciilor, realizarii de estimari cantitative etc. Solutie provizorie: O modificare in cadrul procedurilor sau datelor care sa evite erorile fara folosirea defectuoasa a produselor.

O modificare in cadrul procedurilor sau datelor care sa evite erorile fara folosirea defectuoasa a produselor. Termen de Remediere: Durata de timp de la momentul finalizarii solutiei temporare pana la oferirea solutiei finale. Pentru tratarea incidentelor care afecteaza functionalitatile sistemului serviciile vor fi asigurate 24/7.

1) Hewlett Packard Enterprise: care dezvolta tehnologii precum solutii de cloud, data center si software. Hewlett-Packard Enterprise are o noua identitate vizuala, asa cum se poate vedea pe website-ul lor: www.hpe.com

2) HP Inc. (HPQ): care dezvolta tehnologii precum PC-uri, Imprimante si echipamente mobile. HP Inc. este de la 1 Noiembrie 2015 o companie nou infiintata, o corporatie listata la bursa, lider in PC-uri si echipamente de imprimare. HP Inc. pastreaza insa brand-ul HP: www.hp.com

1) Hewlett Packard Enterprise activeaza sub entitatea juridica Hewlett Packard Romania SRL.

2) HP Inc. opereaza sub o noua entitate juridica, nou-infiintata: HP Inc. Romania SRL.

Platforma Informatica din Asigurarile de Sanatate (PIAS) functioneaza defectuos luni, 16 ianuarie, echipa tehnica din CNAS lucrand in prezent la remedierea problemelor care afecteaza practic toate sistemele IT din sanatate, inclusiv cardul de sanatate, au precizat pentru HotNews.ro oficialii CNAS. Medicii si furnizorii de servicii medicale nu se pot autentifica practic in SIUI - Sistemul informatic unic integrat al CNAS, au explicat oficialii Casei, care spera sa rezolve problema in cursul acestei zile.Amintim ca Teamnet International a castigat prin licitatie, la sfarsitul anului trecut, atat mentenanta hardware la Platforma Informatica din Asigurarile de Sanatate (PIAS), cat si mentenanta software la CEAS - Sistemul informatic pentru Cardul Electronic de Asigurari de Sanatate, contracte in valoare dePlatforma Informatica din Asigurarile de Sanatate (PIAS) cuprinde urmatoarele sisteme IT:In cazul ambelor contracte castigate de Teamnet (mentenanta pentru PIAS dar si cea pentru CEAS), in caietele de sarcini sunt prevazute penalitati pentru depasirea timpilor de raspuns/solutie provizorie/remediere in cazul incidentelor.Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea facturii.Aceasta inseamna ca cel putin in cazul sistemului IT de la card, pentru fiecare ora de depasire a timpilor de raspuns/solutie provizorie/remediere in cazul unui incident critic, Teamnet poate fi penalizata cuCofondator al Teamnet a fost si, care i-a preluat actiunile acestuia dupa ce acesta a intrat in politica. Momentan Bogdan Padiu detine pachetul majoritar de actiuni la Teamnet International.au extins urmarirea penala a lui Sebastian Ghita, sustinand ca acesta a folosit firme instrainate doar formal, pe care le-a detinut personal pana in 2012, cand a devenit deputat, pentru a rula banii obtinuti prin trafic de influenta sau pentru a disimula provenienta unor sume. Din postura de deputat, el ar fi controlat 54 de firme prin 23 de persoane interpuse, lucru interzis de lege pentru parlamentari.Sistemul Informatic pentru Cardul Electronic de Asigurari de Sanatate (CEAS) a fost implementat de asocierea, contract in valoare de, atribuit in data de 23 aprilie 2012 de catre Imprimeria Nationala, compania nationala care a organizat licitatia. SIVECO Romania a fost subcontractor in acest contract, furnizand inclusiv serviciile de validare a operatiunilor semnate cu cardul.Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Imprimeria Nationala au cheltuit in ultimii 5 aniin informatizarea serviciilor din sanatate, arata datele facute publice anul trecut de Agentia pentru Agenda Digitala. In ciuda acestor cheltuieli, functionarea defectuoasa a unora din aceste sisteme mai mult ingreuneaza decat simplifica viata pacientilor. Un exemplu este sistemul cardului de sanatate.