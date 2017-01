​ANALIZA Orasele inteligente pot previziona aparitia evenimentelor riscante pentru cetateni

Mobilitate si transport inteligent: parcari inteligente, managementul traficului auto prin intermediul semafoarelor intelogente, transport public intiligent, masurarea si transmiterea conditiilor din trafic in timp real

Colectarea si transmiterea informatiilor despre mediu: calitatea aerului si a apei, masurarea nivelului de zgomot, managementul colectarii deseurilor, iluminat stradal inteligent, managementul irigarii parcurilor publice

Siguranta publica: managementul dezastrelor naturale si supravegherea video.

Utilitati contorizate inteligent si distribuite prin intermediul retelelor inteligente



Utilizarea redusa a energiei.

Incalzirea si racirea pasiva a cladirilor.

Retele de transport intiligente care contribuie la conectarea optima a generatoarelor de energie cu consumatorii finali, eliminandu-se potentialele pierderi

Contoare inteligente si alternativa conectarii la alte surse de energie: solara, geotermala. Consumatorii au astfel controlul asupra consumului de energie.

Noxe reduse prin utilizarea de vehicule electrice, biciclete



Inchiderea automata a usilor si sisteme de Securitate controlate distant prin intermediul telefoanelor inteligente

Controlul temperaturii si sistemelor de ventilatie;

Sistemele audio si video;

Sisteme de iluminat inteligente;

Sisteme de monitorizare a animalelor de casa

Sisteme de monitorizare a plantelor

Sisteme de detectie vehicule;



Un oras devine inteligent daca este capabil sa ofere cetatenilor conditii mai bune utilizand tehnologii digitale de ultima generatie pentru urmatoarele sectoare:Datele generate de administarea oraselor inteligente vor fi prelucrate utilizand algoritmi specifici si vor oferi solutii pentru imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor.Prin digitalizare si conectare la Internet siguranta publica in marile orase poate fi imbunantatita semnificativ.Prin instalarea camerelor de supraveghere video in spatiile publice cu sistem automat de analiza a imaginilor pot fi setate alarme bazate pe: miscarea rapida a unei mase mari de oameni, comportament anormal de exemplu in cazul unui atac cu arma de foc, zgomote suspecte, accidente. Daca sistemul de supraveghere detecteaza o anomalie la una dintre camerele video politia si autoritatile de interventie sunt alertate si vor lua masurile necesare rezolvarii situatiei semnalate. Sistemul notifica automat locatia exacta a incidentului.Prin utilizarea butoanelor de panica si a aplicatiilor mobile cetatenii pot semnala o situatie de urgenta contribuind astfel la localizarea urgenta a evenimentului si la scurtarea timpului de interventie.Analiza datelor referitoare la evenimente cu grad ridicat de risc pentru populatie contribuie la predictia aparitiei unor situatii similare. Evenimentele sunt analizate in functie de locatie de tip incendiu, vandalism, atac armat, furt etc. si sunt relationate cu alte date relevante cum ar fi anotimp, starea vremii, momentul zilei si existenta luminii, zona et si astfel sistemul poate determina cand si unde vor aparea situatii similare cu risc crescut pentru cetateni. Autoritatile locale vor putea ave previziuni despre modul in care o boala infectioasa se poate raspandi sau cum va reactiona o multime de oameni in cazul unei exploizii dintr-un centru comercial aglomerat.Prin analizarea datelor referitoare la transportul in marile orase se constata ca cetatenii inregistreaza intarzieri medii de 55 ore pe an.Pe baza acestor statistici se pot oferi alternative care sa conduca la scaderea acestor intarzaieri de exemplu prin rutarea inteligenta pe drumuri alternative in orele de trafic maxim utilizand managementul inteligent al transportului.Conform unui studiu al Bancii Mondiale se pierd anual 14 Miliarde de dolari in sectorul apei potabile datorita consumului fraudulos si pierderilor in reteaua de distributie. Prin contorizarea inteligenta se pot limita aceste pierderi.Conform studiului realizat de McKensey se pot economisi anual 1 Trilon de dolari la nivel mondial prin optimizarea infrastructurii din marile orase .Marii operatorii de telecomunicatii Deutsche Telekom, Telefonica, Orange, Vodafone, AT&T, MCI, China Telekom etc. impreuna cu producatorii de aplicatii software inteligente pot contribui la redefinirea transportului urban punand la dispozitia autoritatilor locale tehnologii digitale de ultima generatie si conexiuni internet pentru conectarea, monitorizarea si controlul senzorilor retelelor de transport inteligente. Conditiile de trafic se optimizeaza in timp real prin integrarea si utilizarea datelor din teren. De asemenea poate fi promovat transportul bazat pe utilizarea in comun a autoturismelor ¬car pooling¬ si a bicicletelor conectate la Internet .Este necesara revizuirea schemelor existente de mobilitate urbana prin introducerea de reglementari specifice: culoare de transport dedicate pentru masinile utilizate in comun, imbunatatirea randamentului parcarilor prin lansarea managementului centralizat de tip smart parking.Utilizand tehnologiile digitale si conexiunea la Internet pot fi substantial imbunatatite conditiile de viata si starea mediului inconjurator in domeniile poluarii aerului, colectarii deseurilor si iluminatului stradal.Iluminatul stradal inteligent presupune inlocuirea becurilor traditionale cu sisteme LED si integrarea de senzori care permit optimizarea iluminatului prin varierea diferita a instensitatii luminii in functie de existenta sau nu a pietonilor si a masinilor in zona.Colectarea deseurilor poate fi optimizata prin conectarea senzorilor care detecteaza cat de plin este containerul de reciclare. Informatia este utilizata la realizarea eficienta a rutelor pentru colectare si optimizarea cheltuielilor de transportPoluarea aerului este monitorizata prin retele dedicate care sunt cu atat mai eficiente cu cat numarul de senzori utilizati este mai mare. Un exmplu demn de urmat este cel al orasului Chicago 'Array of Things'. Acolo au fost instalati senzori pe stalpii de iluminat public si au fost implicati si cetateni care in mod voluntar au instalat senzori pe propriile telefoane inteligente 'crowdsourcing'.Pentru a se putea alinia la cerintele societatii moderne furnizorii serviciilor energetice, fie ca este vorba de companii din domeniul privat sau din domeniul public, trebuie sa-si adapteze si sa-si optimizeze fluxurile de culegere a informatiilor referitoare la consum astfel incat acestea sa se desfasoare cu un grad inalt de acuratete si rapiditate in conditiile satisfacerii unor cerinte foarte stricte de disponibilitate, integritate, confidentialitate si non-repudiere pentru informatiile care sunt vehiculate. In acest sens, organizatiile trebuie sa-si regandeasca sistemele de colectare a informatiilor de consum astfel incat sa contribuie la eficientizarea consumului de energie.Europa este inca cea mai extinsa piata din lume pentru servicii de eficientizarea a consumului energetic. Dezvoltarea si utilizarea sistemelor tehnologice inteligente pot reduce consumul de energie in cladiri cu o treime.Prin utilizarea tehnologiilor avansate se ajunge la urmatoarele atribute:Aceste schimbari sunt cruciale pentru a indeplini cerintele Uniunii Europene pana in anul 2020: scaderea cu 20% a emisiilor de dioxid de carbon, cresterea eficientei energetice cu 20% si utilizarea surselor de energie regenerabila in proportie de 20% din consumul total.Pentru a sustine aceasta abordare este nevoie de un sistem de transport capabil sa integreze zeci de mii de elemente active de retea cu acoperire atat in zonele urbane aglomerate cat si in zonele mai putin populate.Operatorii de telecomunicatii si IT au un rol important in acest ecosistem fiind cei mai bine pozitionati in asigurarea platformelor de contorizare inteligenta a energiei 'Smart Meetering'.Platforma trebuie sa fie scalabila, bazata pe standarde deschise .Se va utiliza comunicatia bidirectionala de tip client server pentru a putea fi transmise datele relevante conform solicitarii clientului. Securitatea datelor este asigurata prin alocarea de certificate de securitate si criptare.Urmatorul pas in ceea ce priveste utilizarea tehnologiei este automatizarea locuintelor prin adoptia noilor tehnologii innovative. Casa inteligenta va beneficia de sisteme de securitate integrate, aparate de uz casnic televizoare, frigidere,masini de spalat, corpuri de iluminat electrice controlate de la distanta via internet prin tehnologia 'Machine to Machine' (M2M). Pe masura ce mai multe diszpozitive de uz caznic vor fi conectate la Internet va creste si controlul lor de la distanta.Principalele elemente controlate centralizat de la distanta utilizand tehnologia disponibila astazi sunt :Sistemele de distributie si generatoarele de electricitate ale operatorilor reprezinta o legatura vitala intre furnizorii de energie si comunitatile locale. Sistemele de distributie ale energiei electrice au un rol important in noul context al pietei bazate pe 'carbon redus'. Operatorii asigura echilibrul intre generarea de energie la scara larga si micro generare pe de o parte precum si introducerea noilor tehnologii inovative pe de lata parte.Cu acest sistem nou de distributie consumatorii beneficiaza pentru prima data de avantaje substantiale, pot controla consumul de energie utilizand contoarele inteligente, pot evita varfurile de consum in intervalele orare in care preturile sunt mai mari si in final isi pot reduce costurile serviciilor de energie printr-un consum intelligent.Ca o consecinta directa a acestei noi evolutii jucatorii din piata de energie vor devein mult mai inovatori si vor investi in achizitia de specialisti care sa poata furniza serviciile dorite de clienti.Politicile Uniunii Europene si platformele tehnologice se indrepata exact catre directia descrisa anterior obiectivul principal fiind ca 80% dintre contoarele de energie sa fie bazate pe tehnologia inteligenta.