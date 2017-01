Platforma Informatica de Asigurari de Sanatate este din nou indisponibila, fiind afectate toate sistemele IT din sanatate

Anuntul facut luni, 30 ianuarie 2017, de catre CNAS:

De notat ca problemele tehnice aparute luni la PIAS vin dupa lucrari recente de mentenanta programate in acest weekend. Astfel, un anunt postat in 26 ianuarie 2017 pe site-ul CNAS preciza ca:

"Astazi, 30.01.2017, incepand cu ora 8:30, Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate este indisponibila datorita unor probleme tehnice.Pana la remedierea problemelor tehnice aparute, serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale se acorda/se elibereaza in regim off-line.Pentru transmiterea si validarea serviciilor acordate in aceasta perioada sunt aplicabile dispozitiile art.199-202 din H.G. 161/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 361 - 364 din H.G. 206/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.In acest sens, pana la termenul de raportare a activitatii lunare pentru perioada in care au fost constatate intreruperi in functionarea PIAS, presedintele CNAS va emite ordin, conform prevederilor legale mai sus mentionate"."In zilele de 28 si 29 ianuarie, intre orele 08 - 22 in vederea efectuarii unor lucrari de mentenanta vor avea loc interventii asupra UPS-urilor ce deservesc centrul de date apartinand STS, unde sunt colocate echipamentele PIAS.Pe perioada lucrarilor este posibli ca anumite servicii ale PIAS sa devina indisponibile temporar. In acest interval furnizorii de servicii medicale vor utiliza modul de lucru off-line".Oficialii CNAS au precizat atunci pentru HotNews.ro ca 'desi Teamnet a castigat contracte IT de peste 5 milioane de euro pentru mentenanta PIAS si a cardului de sanatate, CNAS nu a predat inca sistemele IT din cauza lipsei unei mari parti a documentatiei tehnice a acestora, avand discutii aprinse pe aceasta tema cu HP Romania, implementatorii sistemului IT'.Sistemul Informatic pentru Cardul Electronic de Asigurari de Sanatate (CEAS) a fost implementat deatribuit in data de 23 aprilie 2012 de catre Imprimeria Nationala, compania nationala care a organizat licitatia., furnizand inclusiv serviciile de validare a operatiunilor semnate cu cardul.Amintim caatat mentenanta hardware la Platforma Informatica din Asigurarile de Sanatate (PIAS), cat si mentenanta software la CEAS - Sistemul informatic pentru Cardul Electronic de Asigurari de Sanatate, contracte in valoare de peste 5 milioane de euro.Platforma Informatica din Asigurarile de Sanatate (PIAS) cuprinde urmatoarele sisteme IT:In cazul ambelor contracte castigate de Teamnet (mentenanta pentru PIAS dar si cea pentru CEAS), in caietele de sarcini sunt prevazute penalitati pentru depasirea timpilor de raspuns/solutie provizorie/remediere in cazul incidentelor.