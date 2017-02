Telekom Romania a decis sa inchida magazinul online ClickShop.ro

"Domeniul asociat magazinului online www.clickshop.ro va ramane activ, oferind informatii pentru utilizatorii care au achizitionat produse prin intermediul site-ului in ultimii 5 ani. Numarul de suport pentru clienti 021.9262 si adresa e-mail contact@clickshop.ro vor ramane in continuare active pentru cei care doresc sa adreseze intrebari referitor la comenzile anterioare, service produse, retururi si situatii conexe. Astfel, clientii vor beneficia de servicii de suport si garantie pentru produsele achizitionate, conform legislatiei in vigoare.", se arata in comunicatul de presa al operatorului de comunicatii electronice.

Telekom Romania a anuntat miercuri ca va sista activitatea magazinului online ClickShop.ro, din data de 15 februarie 2017, 'masura' care 'face parte din seria de eforturi de concentrare asupra activitatii de baza a companiei. Telekom va continua vanzarea online de produse si servicii pe website-urile www.germanos.ro si www.telekom.ro, in conformitate cu specificul IT&C al businessului sau - produse si servicii de comunicatii si entertainment integrate, fixe sau mobile.ClickShop.ro a fost primul mall online detinut de un operator telecom pe piata romaneasca, lansat in aprilie 2011. Pe parcursul a 5 ani de activitate, magazinul online a vandut o gama larga de produse, de la electronice si produse IT, la echipamente pentru casa si gradina sau articole sportive si de lifestyle, apartinand unor branduri internationale de marca, cu mai multe produse decat cele deja cunoscute pe piata romaneasca. De la 2.000 produse in 7 categorii la momentul lansarii, la finele anului trecut, pe www.clickshop.ro erau disponibile peste 15.000 de produse, organizate in 9 categorii principale.Grupul Deutsche Telekom, care controleaza fostele Romtelecom si Cosmote, a anuntat in luna noiembrie a anului trecut ca, i, oficialii Telekom Romania au precizat ca 'evolutia numarului de angajati al grupului de companii Telekom Romania s-a mentinut intr-o marja fireasca a fluctuatiei de personal pentru piata de telecom, intr-o perioada in care digitalizarea a devenit cuvantul de ordine pentru companii, in preocuparea acestora de a raspunde noilor nevoi ale clientilor'.Grupul Deutsche Telekom, care controleaza fostele Romtelecom si Cosmote, a anuntat in noiembrie 2016 o scadere cu 2,7% a numarului total de angajati, pana la 219.254 angajati in primele noua luni din acest an fata de sfarsitul lui 2015, ca urmare a masurilor de crestere a eficientei, a pensionarilor anticipate si a unei incetiniri in procesul de recrutare pe segmentul operational. In Europa, numarul angajatilor a scazut in Ungaria, Polonia, Romania si Macedonia, pe fondul masurilor de eficienta pe segmentul operational. Telekom Romania a continuat sa piarda clienti de telefonie fixa si comunicatii mobile, dar a castigat abonati la serviciile de internet si TV.Scaderi ale numarului de angajati au avut loc si in Germania si SUA, se arata in raportul grupului Deutsche Telekom.Potrivit datelor raportate la Ministerul de Finante, Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom) avea in 2015 un numar mediu, in timp ce Telekom Romania Mobile Communications (fostul Cosmote) avea un numar mediu deTelekom Romania Communications (fosta Romtelecom) este detinuta de grupul elen OTE (54,01% din actiuni) si de statul roman (45,99% din actiuni). Actionarul majoritar al OTE este grupul german Deutsche Telekom, care detine 40% din actiunile grupului elen.Telekom Romania Mobile Communications (fosta Cosmote) este detinuta de Cosmote Mobile Communications (69,99999874% din actiuni), Telekom Romania Communications (30%) si actionari persoane fizice (0,00000126%).