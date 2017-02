Vodafone, in ultimul trimestru din 2016: Numarul clientilor a crescut la peste 9,45 milioane de utilizatori, iar veniturile au depasit 178,7 milioane de euro

Din numarul total de clienti, 8.763.478 sunt utilizatori ai serviciilor mobile. Venitul mediu pe utilizator (ARPU) mobil a ajuns la 6,2 euro in cele trei luni incheiate la 31 decembrie 2016.La aceeasi data, abonatii serviciilor reprezentau 41% din baza de clienti mobili, iar utilizatorii prepaid, 59%. Numarul utilizatorilor serviciilor pre-platite a scazut cu 0,1 puncte procentuale fata de trimestrul anterior.Consumul de date mobile in trimestrul incheiat la 31 decembrie 2016 a crescut cu 107%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Acest lucru a fost sustinut si de rata de penetrare a smartphone-urilor in baza de utilizatori, care a crescut cu 3,9 puncte procentuale in trimestrul incheiat la 31 decembrie 2016, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.